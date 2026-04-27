Военэксперт ответил, как можно защитить Севастополь от дронов ВСУ Военэксперт Кнутов: аэростаты с сетями могут защитить Севастополь от дронов ВСУ

Аэростаты с кевларовыми сетями могут защитить Севастополь и другие регионы России от дронов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что такой способ уже использовался советскими солдатами во время Великой Отечественной войны.

Я бы вернулся к практике Великой Отечественной войны, когда Кремль и целый ряд центральных районов Москвы защищали аэростаты и заграждения с тросами. Можно было бы использовать летательные аппараты, между которыми находятся кевларовые сети. При этом раньше сами аэростаты дополнительно защищались пушками 37-миллиметрового калибра и другим оружием, чтобы их не поражали истребители. Поэтому можно создать стену из аэростатов, которая прикрывает наиболее важные направления. Это могло бы в определенной степени сократить возможности противника по применению беспилотников, — сказал Кнутов.

Он добавил, что необходимо выявлять и уничтожать места запуска и сборки украинских беспилотников. Также, по словам военного эксперта, нужно увеличивать число мобильных огневых групп.

Нужно задействовать зенитные установки и зенитно-пулеметные установки, которые работают непосредственно с мобильных огневых групп. В первую очередь это пикапы, на которых стоят пулеметы, прожекторы и приборы дневного и ночного видения. И, конечно, самое главное — это развитие нашей военной науки: электромагнитные пушки. Также важно более активное привлечение кораблей Черноморского флота к борьбе с беспилотниками, то есть использование зенитных средств этих кораблей, — резюмировал Кнутов.

Ранее директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский сообщил, что более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений были повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ. По его словам, в зданиях выбиты стекла, есть повреждения балконов и фасадных элементов.