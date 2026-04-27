В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ Почти 200 домов получили повреждения в Севастополе в результате атаки ВСУ

Более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений были повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ, заявил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский в ходе совещания правительства. По его словам, в зданиях выбиты стекла, есть повреждения балконов и фасадных элементов, передает ТАСС.

Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. [Еще] 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна. Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к 100, — сказал он.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля. По словам губернатора Михаила Развожаева, противник пытался запугать местных жителей массированными ударами. Он также призвал горожан присоединяться к мобильным группам, участвующим в защите города от возможных атак беспилотников.

В частности, удар пришелся на городскую больницу. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, медики оказали им всю необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Само учреждение работает в штатном режиме.