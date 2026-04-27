В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

Почти 200 домов получили повреждения в Севастополе в результате атаки ВСУ

Более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений были повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ, заявил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский в ходе совещания правительства. По его словам, в зданиях выбиты стекла, есть повреждения балконов и фасадных элементов, передает ТАСС.

Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. [Еще] 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна. Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к 100, — сказал он.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля. По словам губернатора Михаила Развожаева, противник пытался запугать местных жителей массированными ударами. Он также призвал горожан присоединяться к мобильным группам, участвующим в защите города от возможных атак беспилотников.

В частности, удар пришелся на городскую больницу. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, медики оказали им всю необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Само учреждение работает в штатном режиме.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Обуреваемый ревностью юноша зарезал бывшего парня своей девушки
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

