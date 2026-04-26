26 апреля 2026 в 17:04

«Это не получится»: власти назвали истинную цель удара ВСУ по Севастополю

Развожаев: ВСУ попытались запугать жителей Севастополя массированным ударом

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины попытались запугать жителей Севастополя массированными ударами, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он также призвал горожан присоединяться к мобильным группам, участвующим в защите города от возможных атак беспилотников.

Конечно, одна из главных целей сегодня у врага — запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют, — заявил руководитель Севастополя.

Ранее Развожаев проинформировал, что пациент городской больницы № 1 в Севастополе выжил после попадания осколков беспилотника благодаря специальной бронепленке на окнах. По его словам, мужчина получил незначительную травму, а врачи быстро оказали ему помощь.

До этого Развожаев заявил, что в ночь на 26 апреля ВСУ направили на Севастополь около 100 беспилотников. Часть из них была уничтожена над территорией Крыма. Губернатор назвал атаку одной из самых массированных.

Помимо этого, в правительстве города уточняли, что четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме, однако в одном из отделений в результате удара были повреждены окна.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой
В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины
Стрелку на ужине с участием Трампа предъявили три обвинения
Россиянка получила страшные травмы после популярного вида отдыха
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Ревнивица убила возлюбленного во время БДСМ-игры
Букингемский дворец оценил риски для Карла III после стрельбы в Вашингтоне
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом врачей
Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Супруга Макрона пожаловалась на свою жизнь в Елисейском дворце
Корабли-нарушители попытались тайно «проскользнуть» через Ормузский пролив
Лидер КНДР высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в борьбе с фашизмом
Израиль тайно защитил арабскую страну от Ирана «Железным куполом»
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
В Европе осудили новый пакет санкций против России, включающий компании КНР
Глава МИД Ирана повторно прибыл в Исламабад после поездки в Оман
Шуфутинский во второй раз стал прадедом
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
