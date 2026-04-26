«Это не получится»: власти назвали истинную цель удара ВСУ по Севастополю

Вооруженные силы Украины попытались запугать жителей Севастополя массированными ударами, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он также призвал горожан присоединяться к мобильным группам, участвующим в защите города от возможных атак беспилотников.

Конечно, одна из главных целей сегодня у врага — запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют, — заявил руководитель Севастополя.

Ранее Развожаев проинформировал, что пациент городской больницы № 1 в Севастополе выжил после попадания осколков беспилотника благодаря специальной бронепленке на окнах. По его словам, мужчина получил незначительную травму, а врачи быстро оказали ему помощь.

До этого Развожаев заявил, что в ночь на 26 апреля ВСУ направили на Севастополь около 100 беспилотников. Часть из них была уничтожена над территорией Крыма. Губернатор назвал атаку одной из самых массированных.

Помимо этого, в правительстве города уточняли, что четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме, однако в одном из отделений в результате удара были повреждены окна.