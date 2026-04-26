26 апреля 2026 в 16:39

Развожаев раскрыл, что спасло пациента атакованной ВСУ больницы

Пациент севастопольской городской больницы № 1 выжил после попадания осколков БПЛА благодаря тому, что окна были оклеены специальной бронепленкой, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев. По словам главы города, пациент получил незначительную травму, и врачи оперативно разрешили ситуацию, передает ТАСС.

Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную. Соответственно, врачи отреагировали и смогли эту проблему решить, — сказал он.

До этого Развожаев заявил, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины пытались запугать жителей города массированными ударами беспилотников. Он также привел данные, согласно которым ВСУ задействовали для атаки около 100 БПЛА.

Вместе с этим руководитель призвал горожан присоединяться к мобильным огневым группам, которые вместе с силами ПВО и Черноморским флотом участвуют в защите города. В частности, речь идет о наборе в отряд «Севастополь» для противодействия атакам БПЛА.

По словам главы региона, Севастополь подвергся одному из самых масштабных налетов. Силы противовоздушной обороны, флот и мобильные группы сделали все для защиты региона. В результате атаки в ряде жилых домов выбиты окна и повреждены балконы.

