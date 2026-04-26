26 апреля 2026 в 07:01

«Самый массированный налет»: в Севастополе подвели итоги ночной атаки ВСУ

Развожаев: силы ПВО за ночь сбили 71 беспилотник в небе над Севастополем

Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, заявил в своих социальных сетях губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены. Приношу соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — уточнил губернатор.

В результате атаки повреждены 34 многоквартирных дома на проспекте Генерала Острякова, Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна и повреждены балконы.

Также пострадали 17 частных домов в разных районах города и пять автомобилей. Выбиты стекла в двух магазинах, пробита крыша на СТО в Загородной Балке. В полях и лесах зафиксированы возгорания от падения осколков сбитых дронов.

Город продолжает ликвидировать последствия одной из самых мощных атак. Спасательные службы работают на всех пострадавших участках.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что над Ярославлем в ночь на воскресенье 26 апреля прогремела серия взрывов. По информации канала, силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, над городом воет сирена воздушной тревоги.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
ВСУ
БПЛА
