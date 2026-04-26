SHOT: взрывы прогремели над Ярославлем SHOT: около 15 взрывов раздались ночью в небе над Ярославлем

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ярославлем в ночь на воскресенье 26 апреля прогремела серия взрывов. По информации канала, силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей, над городом воет сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы начали греметь примерно в 00:40 ночи. По версии канала, всего насчитано около 15 мощных хлопков.

SHOT отметил, что в небе видны яркие вспышки, стекла в домах дрожат от взрывной волны, а у автомобилей во дворах срабатывает сигнализация. В регионе была объявлена беспилотная опасность. Местный аэропорт закрыт на время отражения атаки. Официальной информации о последствиях и возможных разрушениях на земле пока не поступало.

До этого средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над морем и над разными районами Севастополя. Пострадали два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Минобороны РФ обе ситуации не комментировало.