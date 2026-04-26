26 апреля 2026 в 00:27

Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ превысило 40

Развожаев: ПВО перехватила 43 дрона ВСУ над Севастополем, два человека ранены

Военнослужащие ВСУ
Средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над морем и над разными районами Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, пострадали два мирных жителя. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города, — написал политик.

Из-за осколков сбитого дрона в районе проспекта Генерала Острякова пострадал молодой человек, который находился в автомобиле. Осколочные ранения также получила женщина.

Кроме того, близ Радиогорки БПЛА повредили окна в двух многоквартирных жилых домах. Разрушения также зафиксированы на газовой трубе в районе Учкуевки.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передавал, что один человек погиб, еще девять мирных жителей региона пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины. В Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного обстрела скончалась женщина.

