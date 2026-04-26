Развожаев выступил с обращением к севастопольцам после ночной атаки ВСУ Развожаев призвал севастопольцев вступать в мобильные огневые группы

Жители Севастополя могут вступить в мобильные огневые группы, которые вместе с бойцами ПВО и Черноморским флотом защищают город от атак украинских БПЛА, проинформировал губернатор Михаил Развожаев в МАКС. Глава города призвал всех, у кого есть силы и желание, записываться в отряд «Севастополь».

Я хочу отметить и поблагодарить бойцов отряда «Севастополь» — нашего севастопольского подразделения, которое сегодня трудится в составе мобильных огневых групп и участвовало активно в отражении сегодняшней ночной атаки. Всех, кто имеет силы, желание и умение, призываю записывать в отряд «Севастополь», чтобы участвовать в защите города в мобильных огневых группах, — сказал он.

Ранее Развожаев проинформировал, что Вооруженные силы Украины в ночь на 26 апреля направили на Севастополь около 100 беспилотных летательных аппаратов, часть из которых была уничтожена над территорией Крыма. По его словам, это был один из самых массированных налетов на город.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя ситуацию, назвал атаку актом отчаяния. Он заявил, что подобные действия направлены ради психологического давления на жителей города.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что четверым пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также отмечается, что медицинское учреждение продолжает работу в штатном режиме.