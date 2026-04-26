Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:47

«Акт отчаяния»: депутат Госдумы о массированной атаке ВСУ на Севастополь

Депутат Белик: массированная атака ВСУ на Севастополь стала актом отчаяния

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Массированная атака ВСУ на Севастополь стала актом отчаяния, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, украинские военные пытались оказать психологическое давление на жителей города.

Массированная ночная атака на город-герой — акт отчаяния и попытка оказать психологическое давление на севастопольцев, — сказал Белик.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в ходе которой, по его словам, над городом было уничтожено 71 воздушное средство. Угрозу удалось ликвидировать благодаря работе сил ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп.

Также сообщалось о временных ограничениях в движении пригородных поездов на направлении Севастополь. Поезда временно останавливаются на станции Инкерман-1 по техническим причинам, для пассажиров организован автобусный подвоз.

Отдельно в пресс-службе правительства города сообщили, что четверым пострадавшим в результате атаки была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет.

Власть
Россия
Севастополь
Дмитрий Белик
Госдума
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.