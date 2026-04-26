Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:03

Поезда на Севастополь изменили маршрут после массированной атаки ВСУ

Пригородные поезда на Севастополь начали останавливаться на станции Инкерман-1

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пригородные поезда на Севастополь по техническим причинам временно останавливаются на станции Инкерман-1, заявили в компании-перевозчике ЮППК. Там отметили, что для пассажиров организован подвоз на автобусах. Дополнительно можно воспользоваться регулярным автобусом № 21.

Конечная точка для пригородных поездов сообщением с Севастополем — временно останавливаются на станции Инкерман-1, — уточнили в компании.

В пресс-службе железнодорожного перевозчика в Крым «Гранд сервис экспресс» добавили, что прибытие поезда № 92 Москва — Севастополь на вокзал ожидается с задержкой в пределах 40 минут — одного часа. О времени отправления поездов № 8 Севастополь — Санкт-Петербург и № 92 Севастополь — Москва сообщат дополнительно.

Губернатор Михаил Развожаев ранее заявил, что ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Погиб один человек, который во время атаки находился в машине.

Ранее сообщалось, что медики оказали необходимую помощь четверым пострадавшим при ударе украинских военных по Севастополю. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Больница города работает в штатном режиме, хотя в кардиологическом отделении в результате воздушной атаки ВСУ выбито два окна.

Регионы
Севастополь
пассажирские поезда
атаки ВСУ
