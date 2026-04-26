Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на больницу в Севастополе

Четверым пострадавшим при ударе украинских военных по Севастополю медики оказали всю необходимую помощь, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства города. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Также отмечается, что само учреждение работает в штатном режиме. В публикации сказано, что в кардиологическом отделении в результате воздушной атаки ВСУ выбито два окна.

Всем раненым оказана помощь. Здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Погиб один человек, который во время атаки находился в машине.

До этого стало известно, что атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» в Вологодской области. Пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.