Дроны ВСУ повредили трубопровод с серной кислотой в Вологодской области Филимонов: БПЛА повредили трубопровод на территории АО «Апатит» под Вологдой

Атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит», написал в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его информации, пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет, — уточнил политик.

Всех пострадавших госпитализировали в Вологодскую областную больницу № 3. Кроме того Филимонов информировал, что средства противовоздушной обороны сбили около 14 дронов в районе Череповецкой индустриальной зоны.

Ранее обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя, рассказал в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его словам, один человек пострадал от осколочных ранений.

До этого атака дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь привела к гибели мужчины 1983 года рождения. Пострадавшими числятся три человека, уточнил Развожаев.