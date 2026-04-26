26 апреля 2026 в 05:57

Отделение кардиологии севастопольской больницы попало под удар ВСУ

Развожаев: обломки БПЛА упали на отделение кардиологии в больнице Севастополя

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя, рассказал в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его словам, один человек пострадал от осколочных ранений.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Всего, как уточнил глава, сбито уже 16 воздушных целей над разными районами города. Силы ПВО и мобильные огневые группы Севастополя продолжают отражать атаку ВСУ.

Также части дрона упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, но полотно не задето. Возможны задержки пригородных поездов. Ремонтные работы начнутся после отбоя тревоги.

Военные используют различные средства поражения, включая стрелковое оружие. Жителей просят не приближаться к опасным находкам и сообщать о них по номеру 112.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон, — уточнил губернатор.

Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения. Данных о других разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что атака дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь привела к гибели мужчины 1983 года рождения. Пострадавшими числятся три человека.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба на встрече Трампа: последние новости, раненые, реакция президента
Зеленский страшно обозлился на США из-за одного решения
Дроны ВСУ повредили трубопровод с серной кислотой в Вологодской области
АвтоВАЗ начал выпуск SKM M7: что за модель, цена, плюсы и минусы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 апреля
Отделение кардиологии севастопольской больницы попало под удар ВСУ
Российские силы расширили зону контроля на одном из участков в ДНР
Раскрыта личность стрелявшего на приеме с Трампом
Как собраться в автопутешествие: какие взять продукты, лекарства, документы
«Отличный вечер»: Трамп отреагировал на стрельбу в вашингтонском отеле
В Сети появились кадры с места стрельбы на приеме с участием Трампа
Правнуки, молодая жена, российский паспорт: как живет Михаил Шуфутинский
Уход от Тутберидзе, разрыв с хоккеистом, допинг: как живет Камила Валиева
Трампа эвакуировали с важного мероприятия: что известно, было ли покушение
Силы ПВО защитили промплощадку в Вологодской области от попадания БПЛА
В Раде предположили, к чему приведет массовое снятие брони на Украине
Как купить Lada и «Москвич» со скидкой и в кредит: правила и список моделей
Трампа эвакуировали из-за стрельбы на официальном приеме
Проблемы со здоровьем, гонорары, слова об СВО: как живет Борис Щербаков
В МВД РФ озвучили, туристы какой страны попали под внимание ведомства
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

