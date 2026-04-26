Отделение кардиологии севастопольской больницы попало под удар ВСУ Развожаев: обломки БПЛА упали на отделение кардиологии в больнице Севастополя

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины попали в отделение кардиологии Первой городской больницы Севастополя, рассказал в своих социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его словам, один человек пострадал от осколочных ранений.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Всего, как уточнил глава, сбито уже 16 воздушных целей над разными районами города. Силы ПВО и мобильные огневые группы Севастополя продолжают отражать атаку ВСУ.

Также части дрона упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, но полотно не задето. Возможны задержки пригородных поездов. Ремонтные работы начнутся после отбоя тревоги.

Военные используют различные средства поражения, включая стрелковое оружие. Жителей просят не приближаться к опасным находкам и сообщать о них по номеру 112.

Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон, — уточнил губернатор.

Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения. Данных о других разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что атака дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь привела к гибели мужчины 1983 года рождения. Пострадавшими числятся три человека.