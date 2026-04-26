Мужчина стал жертвой атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Севастополе

Атака дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь привела к гибели мужчины 1983 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавшими числятся три человека, уточнил он.

К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова, — говорится в публикации.

В частности, ранения получили пожилой мужчина и женщина в районе Генерала Мельника и Балаклавского района соответственно. Врачи зафиксировали у них осколочные ранения и травмы средней тяжести. Еще одним пострадавшим стал молодой парень в районе Хрюкина, резюмировал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя передавал, что средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над морем и над разными районами города. Близ Радиогорки БПЛА повредили окна в двух многоквартирных жилых домах. Разрушения также зафиксированы на газовой трубе в районе Учкуевки.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ярославлем в ночь на воскресенье 26 апреля прогремела серия взрывов. По информации канала, силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.