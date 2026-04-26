26 апреля 2026 в 01:34

Мужчина стал жертвой атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Севастополе

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Атака дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь привела к гибели мужчины 1983 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавшими числятся три человека, уточнил он.

К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова, — говорится в публикации.

В частности, ранения получили пожилой мужчина и женщина в районе Генерала Мельника и Балаклавского района соответственно. Врачи зафиксировали у них осколочные ранения и травмы средней тяжести. Еще одним пострадавшим стал молодой парень в районе Хрюкина, резюмировал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя передавал, что средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над морем и над разными районами города. Близ Радиогорки БПЛА повредили окна в двух многоквартирных жилых домах. Разрушения также зафиксированы на газовой трубе в районе Учкуевки.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ярославлем в ночь на воскресенье 26 апреля прогремела серия взрывов. По информации канала, силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

