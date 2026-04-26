26 апреля 2026 в 15:28

Названо количество БПЛА, атаковавших ночью Севастополь

Развожаев: около 100 беспилотников ВСУ атаковали Севастополь прошедшей ночью

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 апреля направили на Севастополь около сотни беспилотных летательных аппаратов, часть из которых ликвидирована над Крымом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По словам главы города, это был один из мощнейших налетов со стороны противника.

Это действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь. Всего около сотни беспилотников пытались атаковать город, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временных ограничениях в движении пригородных поездов на направлении Севастополь. Поезда временно останавливались на станции Инкерман-1 по техническим причинам, для пассажиров был организован автобусный подвоз.

Кроме того, медики оказали необходимую помощь четверым пострадавшим при ударе украинских военных по Севастополю. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого стало известно, что атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» в Вологодской области. Пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
