Названо количество БПЛА, атаковавших ночью Севастополь

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 апреля направили на Севастополь около сотни беспилотных летательных аппаратов, часть из которых ликвидирована над Крымом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По словам главы города, это был один из мощнейших налетов со стороны противника.

Ранее сообщалось о временных ограничениях в движении пригородных поездов на направлении Севастополь. Поезда временно останавливались на станции Инкерман-1 по техническим причинам, для пассажиров был организован автобусный подвоз.

Кроме того, медики оказали необходимую помощь четверым пострадавшим при ударе украинских военных по Севастополю. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого стало известно, что атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» в Вологодской области. Пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.