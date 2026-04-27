Российская ПВО нанесла мощный ущерб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 114 украинских дронов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что атака украинских дронов привела к повреждению трубопровода с серной кислотой на территории комплекса в Вологодской области. В результате пострадали пять человек, один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. Погиб один человек, который во время атаки находился в машине. Также повреждены 34 многоквартирных дома на проспекте Генерала Острякова, Северной и Корабельной сторонах и в Балаклаве.