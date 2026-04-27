Бортпроводница дала спорный совет путешествующим с детьми родителям

Бывшая стюардесса из США, мать двоих детей по имени Лора посоветовала пассажирам с маленькими детьми садиться в самолет последними, пишет The New York Post. Бортпроводница объяснила, что ранняя посадка, которую обычно рекомендуют семьям с детьми, на самом деле может усугубить ситуацию.

Садитесь последними и сразу же взлетайте. Ребенок не заметит разницы. Привилегия предварительной посадки — это ловушка. Я наблюдала за ней годами и только сейчас признаю это, — отметила она.

Ее видео, где она делится этим лайфхаком, вызвало бурную дискуссию в Сети. Мнения разделились. Так, один из пользователей указал, что родителям нужно успеть занять место для коляски и установить детское кресло. Он отметил, что двое взрослых с ребенком могут путешествовать без проблем, но если родитель один, то ему необходимо сесть в самолет в первую очередь.

Другой комментатор предложил компромиссный вариант. По его словам, один из родителей может сесть в самолет первым и загрузить все необходимое, в то время как задача другого — выжать из ребенка всю энергию и сесть с ним последним.

