24 марта 2026 в 12:36

Стюардесса выпала из самолета и чудом выжила при ЧП в Нью-Йорке

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press
Стюардесса авиакомпании Air Canada Соланж Трембле чудом выжила в инциденте со столкновением самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, рассказала AP News дочь пострадавшей. По ее словам, женщину выбросило с борта, но в момент удара она находилась в кресле и была пристегнута.

По информации источника, врачи диагностировали множественные переломы ноги, однако в остальном ее состояние оценивается как удовлетворительное. Эксперт Джефф Гуццетти отметил, что стюардесса выжила благодаря четырехточечному ремню безопасности, которое крепится к стене и выдерживает более серьезные нагрузки, чем пассажирские сиденья.

Момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка попал на видео. В результате аварии погибли оба пилота, более 40 пассажиров получили ранения. На кадрах видно, как борт врезался в транспорт во время разгона на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия. При столкновении самолет «поднялся на дыбы», а передняя часть оказалась разворочена от удара с авто.

