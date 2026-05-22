Женщина упала в открытый люк и сварилась заживо

Irish Star: жительница Нью-Йорка упала в открытый люк и сварилась заживо

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американка Доника Гоцай погибла после падения в открытый люк, заполненный горячим паром и кипящей водой, в Нью-Йорке вечером 18 мая, пишет Irish Star. По данным издания, 56-летняя пострадавшая получила тяжелые ожоги и другие травмы.

По словам очевидца Карла Вуда, Гоцай не выглядела «рассеянной» или занятой телефоном перед инцидентом, но территория не была должным образом огорожена, чтобы предотвратить падение людей, — говорится в материале.

Ранее в Татарстане поход группы подростков на рыбалку закончился трагедией на железной дороге. В какой-то момент удочка одного из мальчиков соприкоснулась с контактной сетью, находящейся под высоким напряжением. Ребенок получил мощнейший удар током в 27,5 тыс. вольт и скончался на месте.

До этого подросток-зацепер умер на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело юноши на крыше вагона электрички на станции Раменское. Известно, что в момент трагедии он находился вместе с друзьями.

