Подросток умер по пути на рыбалку В Татарстане школьник погиб от удара током на железной дороге

В Татарстане поход на рыбалку группы подростков закончился трагедией на железной дороге, сообщает Telegram-канал «112». Трое ребят пересекали пути, направляясь к водоему. В какой-то момент удочка одного из мальчиков соприкоснулась с контактной сетью, находящейся под высоким напряжением.

Ребенок получил мощнейший удар током в 27,5 тысячи вольт и скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося на месте гибели несовершеннолетнего.

