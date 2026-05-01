День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 11:43

Подросток умер по пути на рыбалку

В Татарстане школьник погиб от удара током на железной дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Татарстане поход на рыбалку группы подростков закончился трагедией на железной дороге, сообщает Telegram-канал «112». Трое ребят пересекали пути, направляясь к водоему. В какой-то момент удочка одного из мальчиков соприкоснулась с контактной сетью, находящейся под высоким напряжением.

Ребенок получил мощнейший удар током в 27,5 тысячи вольт и скончался на месте происшествия до приезда экстренных служб. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося на месте гибели несовершеннолетнего.

Ранее подросток-зацепер умер на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело юноши на крыше вагона электрички на станции Раменское. Известно, что в момент трагедии он находился вместе с друзьями.

До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с ребенком в Подольске. Мальчик вырыл тоннель и играл в нем, а водитель техники не заметил, что внутри кто-то находится. На записи видно, как машина, предназначенная для уборки снега с дорог, подъезжает к возвышенности.

Регионы
Татарстан
подростки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.