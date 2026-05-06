06 мая 2026 в 11:47

Годовалый ребенок впал в кому после игры с украшением для торта

В Австралии годовалый ребенок впал в кому, вдохнув золотой порошок от торта

В Австралии годовалый мальчик впал в кому после того, как вдохнул золотой порошок для кондитерских изделий, пока его мать готовила праздничный торт, сообщает издание Mirror. Ребенок перенес экстренную операцию, он пока не может дышать самостоятельно.

По словам подруги семьи, когда мать занималась выпечкой, ребенок зачерпнул горсть блестящего украшения, которое затем попало в его дыхательные пути. При контакте с влажной средой легких порошок моментально превратился в плотную пасту, что привело к практически мгновенной закупорке органов дыхания.

Врачи были вынуждены ввести мальчика в состояние искусственной комы и провести процедуру по очистке легких. Сейчас младенец остается в больнице в критическом состоянии, ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство для регулировки дыхательной трубки.

Ранее в Татарстане поход группы подростков на рыбалку закончился трагедией на железной дороге. В какой-то момент удочка одного из мальчиков соприкоснулась с контактной сетью, находящейся под высоким напряжением. Ребенок получил мощнейший удар током в 27,5 тыс. вольт и скончался на месте.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

