Годовалый ребенок впал в кому после игры с украшением для торта

В Австралии годовалый мальчик впал в кому после того, как вдохнул золотой порошок для кондитерских изделий, пока его мать готовила праздничный торт, сообщает издание Mirror. Ребенок перенес экстренную операцию, он пока не может дышать самостоятельно.

По словам подруги семьи, когда мать занималась выпечкой, ребенок зачерпнул горсть блестящего украшения, которое затем попало в его дыхательные пути. При контакте с влажной средой легких порошок моментально превратился в плотную пасту, что привело к практически мгновенной закупорке органов дыхания.

Врачи были вынуждены ввести мальчика в состояние искусственной комы и провести процедуру по очистке легких. Сейчас младенец остается в больнице в критическом состоянии, ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство для регулировки дыхательной трубки.

