22 мая 2026 в 10:55

Награжденный медалями ветеран СВО получил должность замминистра

Ветеран СВО Бурмистров стал замминистра в Забайкальском крае

Ветеран специальной военной операции Андрей Бурмистров стал заместителем министра в Забайкальском крае, заявили в пресс-службе местного правительства. Бывший военнослужащий, награжденный медалями за храбрость, будет отвечать за социальную и демографическую политику.

У Бурмистрова высшее юридическое образование. В прошлом был сотрудником регионального пограничного управления ФСБ России по Забайкалью. В 2023 году добровольно отправился на фронт, воевал на Донецком направлении в составе Южного военного округа. Когда мужчина вернулся с передовой, то присоединился к региональному кадровому проекту «Герои — Победы. Будущее».

Ранее участник программы «Время героев» кавалер двух орденов Мужества Павел Емельянов стал заместителем председателя правительства Ивановской области. Он прошел стажировку в регионе и вошел во второй поток программы подготовки управленческих кадров.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Они распространяются не только на действующих и бывших бойцов, но и на участников боевых действий в приграничных районах и ополченцев Донбасса с 2014 года.

