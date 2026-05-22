22 мая 2026 в 11:14

Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины по колледжу в ЛНР будет оказана помощь, сообщила в МАКСе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен подтвердила, что под завалами продолжают находиться дети.

В момент атаки там находились дети. По предварительной информации главы региона Леонида Пасечника, ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Под завалами еще остаются дети, спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Находимся на связи с уполномоченным по правам ребенка в ЛНР Инной Швенк, которая выехала на место происшествия. При необходимости окажем необходимую помощь, — написала омбудсмен.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова готовит обращение представителям ООН и ОБСЕ в связи с ночной атакой ВСУ на учебный корпус и общежитие в ЛНР. Она добавила, что ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока выехала на место для оказания помощи пострадавшим

