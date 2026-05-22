Читка музыкальной пьесы «Весна. Война» состоится в Театре на Малой Ордынке

На сцене Театра на Малой Ордынке 2 июня состоится читка пьесы Екатерины Садур «Весна. Война», посвященная памяти драматурга Нины Садур. Мероприятие пройдет в рамках «Открытых сцен Ордынки» и «Независимого театрального проекта Андрея Горбатого». Режиссером постановки выступил Андрей Горбатый, а музыкальным руководителем — Мариам Барская.

Организаторы позиционируют читку спектакля как процесс рождения искусства и смелый эксперимент, в котором зрители оказываются в одном пространстве с артистами и режиссером. На сцене выступят Валентина Клементьева, Маргарита Белова, Роман Максимов, Мария Ольхова, Мария Стенина, Максим Касев и Никита Кашеваров. Они устроят живые чтения и исполнят военные песни, ставшие частью народной памяти. В программу также войдут композиции современного питерского автора Никиты Рогозина и неожиданные отрывки, в том числе сгенерированный из поговорок архимандрита Кирилла Павлова текст.

После вычитки пьесы зрители встретятся с постановщиками, зададут интересующие вопросы и поделятся своим мнением. Все замечания и комментарии аудитории смогут реально повлиять на судьбу постановки. Помимо артистов, для зрителей выступят музыканты Сергей Антонов, Александр Варнаев и Вера Куликова.

Ранее сообщалось, что Театр на Малой Ордынке проведет первую встречу в ходе цикла «Триалог» и фолк-концерт «Краснопевцева и ДРУЗЬЯ» в рамках проекта «Открытые сцены Ордынки». Первое мероприятие состоится 15 мая, а второе — 17 мая.