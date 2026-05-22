22 мая 2026 в 10:49

Читка музыкальной пьесы «Весна. Война» состоится в Театре на Малой Ордынке

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
На сцене Театра на Малой Ордынке 2 июня состоится читка пьесы Екатерины Садур «Весна. Война», посвященная памяти драматурга Нины Садур. Мероприятие пройдет в рамках «Открытых сцен Ордынки» и «Независимого театрального проекта Андрея Горбатого». Режиссером постановки выступил Андрей Горбатый, а музыкальным руководителем — Мариам Барская.

Организаторы позиционируют читку спектакля как процесс рождения искусства и смелый эксперимент, в котором зрители оказываются в одном пространстве с артистами и режиссером. На сцене выступят Валентина Клементьева, Маргарита Белова, Роман Максимов, Мария Ольхова, Мария Стенина, Максим Касев и Никита Кашеваров. Они устроят живые чтения и исполнят военные песни, ставшие частью народной памяти. В программу также войдут композиции современного питерского автора Никиты Рогозина и неожиданные отрывки, в том числе сгенерированный из поговорок архимандрита Кирилла Павлова текст.

После вычитки пьесы зрители встретятся с постановщиками, зададут интересующие вопросы и поделятся своим мнением. Все замечания и комментарии аудитории смогут реально повлиять на судьбу постановки. Помимо артистов, для зрителей выступят музыканты Сергей Антонов, Александр Варнаев и Вера Куликова.

Ранее сообщалось, что Театр на Малой Ордынке проведет первую встречу в ходе цикла «Триалог» и фолк-концерт «Краснопевцева и ДРУЗЬЯ» в рамках проекта «Открытые сцены Ордынки». Первое мероприятие состоится 15 мая, а второе — 17 мая.

Общество
спектакли
театры
Искусство
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

