«Ничего нового»: театральный критик прошлась по «Гамлету» с Юрой Борисовым Критик Райкина сказала, что в спектакле «Гамлет» с Борисовым нет ничего нового

Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым нельзя назвать новым, уникальным прочтением пьесы Шекспира, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что, по сути, это затянутый перформанс, но зумерам он вряд ли будет понятен, учитывая их плохое знакомство с первоисточником.

Для меня это абсолютно не новое слово, не новое прочтение. Я много видела подобных экспериментов. Главное, что актеры не открыты, так как формат и не предполагает этого. Актер там скорее функция, это такое перформативное зрелище, которое может длиться максимум полчаса, но никак не час сорок, — сказала Райкина.

Критик добавила, что новый спектакль по мотивам самой известной пьесы Шекспира предполагает ее хорошее знание, а молодое поколение не читало пьесу и не хочет.

В самом подходе к тексту, когда он становится поводом для высказывания, переписывается, ничего плохого нет, но, по-моему мнению, текст в спектакле скучный, лишенный юмора, хотя и с претензией на юмор, — отметила Райкина.

Ранее актриса Анна Чиповская, исполнившая роль Гертруды, сказала, что главным посылом спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым стала мысль: замечательно осознавать, что от человека в этом меняющемся и полном информационного шума мире еще что-то зависит. По словам артистки, в постановке по трагедии Уильяма Шекспира она нашла много смыслов и смогла полюбить то, что делает на сцене.