День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 18:56

«Ничего нового»: театральный критик прошлась по «Гамлету» с Юрой Борисовым

Критик Райкина сказала, что в спектакле «Гамлет» с Борисовым нет ничего нового

Юра Борисов (в роли Гамлета) Юра Борисов (в роли Гамлета) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым нельзя назвать новым, уникальным прочтением пьесы Шекспира, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что, по сути, это затянутый перформанс, но зумерам он вряд ли будет понятен, учитывая их плохое знакомство с первоисточником.

Для меня это абсолютно не новое слово, не новое прочтение. Я много видела подобных экспериментов. Главное, что актеры не открыты, так как формат и не предполагает этого. Актер там скорее функция, это такое перформативное зрелище, которое может длиться максимум полчаса, но никак не час сорок, — сказала Райкина.

Критик добавила, что новый спектакль по мотивам самой известной пьесы Шекспира предполагает ее хорошее знание, а молодое поколение не читало пьесу и не хочет.

В самом подходе к тексту, когда он становится поводом для высказывания, переписывается, ничего плохого нет, но, по-моему мнению, текст в спектакле скучный, лишенный юмора, хотя и с претензией на юмор, — отметила Райкина.

Ранее актриса Анна Чиповская, исполнившая роль Гертруды, сказала, что главным посылом спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым стала мысль: замечательно осознавать, что от человека в этом меняющемся и полном информационного шума мире еще что-то зависит. По словам артистки, в постановке по трагедии Уильяма Шекспира она нашла много смыслов и смогла полюбить то, что делает на сцене.

Юра Борисов
спектакли
Шекспир
критика
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Греции нашли сломанный украинский катер
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести
В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области
Девушка родила прямо в электричке
Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС
Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина
«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров
Непобедимое оружие РФ устрашило Запад, атака на Рязань: что дальше
Почему качественные ткани меняют ощущение дома
В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026
Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами
Европейский банк оштрафован на триллионы рублей
Режиссер Бикбаев фразой о тоталитаризме описал свою работу с актерами
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.