22 апреля 2026 в 14:45

23 апреля — Всемирный день книг и авторского права: история и традиции

Ежегодно 23 апреля мир справляет Всемирный день книг — памятную дату, объединяющий миллионы людей на всех континентах. Это не просто день, когда можно купить книгу со скидкой или посетить библиотеку. Это глобальное событие, призванное подчеркнуть ключевую роль книг в распространении знаний и сохранении культурных традиций, а также важность защиты прав авторов и интеллектуальной собственности. Рассказываем, почему выбрана именно эта дата, как развивалось книгопечатание, что такое авторское право и как его защитить.

Почему выбрали 23 апреля: Шекспир, Сервантес и другие

Выбор даты для этого международного торжества глубоко символичен и даже мистичен. Почему День книг часто связывают с именами Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса?

Все началось с двух гениев, умерших почти одновременно в 1616 году. Из-за разницы календарей (где-то был григорианский, где-то юлианский) технически они умерли в разные дни — 22 и 23 апреля. Но в истории закрепилась именно 23 апреля как общий день памяти. А еще в этот день родились или ушли из жизни другие известные писатели: например, Морис Дрюон, Халлдор Лакснесс и Владимир Набоков.

Так из-за совпавшей даты смерти у Шекспира и Сервантеса появился День книг.

А какова история самого праздника?

Сам праздник придумали испанские книготорговцы. В 1923 году в Каталонии они организовали книжную ярмарку в честь Сервантеса, Шекспира и Гарсиласо де ла Веги. Королю Альфонсу XIII проект понравился, и он издал указ о Дне испанской книги 23 апреля. А уже в 1995 году ЮНЕСКО сделала этот день международным. Именно тогда решили официально справлять Всемирный день книг с 23 апреля 1996 года. С тех пор книголюбы по всему миру в этот день вспоминают любимых авторов.

  • Интересный факт: дата рождения Набокова — либо 22, либо 23 апреля. Первую вы встретите куда чаще. А вот 23 апреля писатель сам упомянул в автобиографии «Память, говори». Она же была указана в его американском паспорте.

История книгопечатания: от Гутенберга до цифровых книг

Раньше книги были роскошью, доступной только очень богатым людям. Их переписывали от руки годами, и стоили они целое состояние. Все изменилось в середине XV века, когда немец Иоганн Гутенберг придумал книгопечатание подвижными литерами. Он разработал целую систему: подвижные литеры (буквы, которые можно переставлять), чернила на масляной основе, специальную матрицу. Благодаря этому книги стали печатать сотнями и тысячами экземпляров, они подешевели и стали доступны обычным людям.

Первая большая книга Гутенберга — 42-строчная Библия, которую он напечатал в 1453–1455 годах. Она стала символом новой эпохи, когда знания перестали быть привилегией избранных.

  • Кстати, одно из лучших изданий Библии Гутенберга хранится в России, в РГБ.

В России книгопечатание стартовало в 1550-е годы, когда Иван IV Грозный устроил в Москве первую книгопечатню. Ее возглавил дьякон Иван Федоров — человек энциклопедических знаний, знавший древнегреческий и латынь.

Сегодня мы переживаем еще одну революцию — цифровую. Электронные и аудиокниги делают литературу доступной в любом месте и в любое время. Но, независимо от формата, суть книги остается неизменной: это хранилище знаний, идей и культурного кода человечества.

Что такое авторское право и как оно защищает писателей

23 апреля — это не только день книг, но еще и авторского права. История этого понятия интересна. Термин появился вместе с книгопечатанием: массовое тиражирование создало риск незаконного копирования.

  • Простыми словами: что такое авторское право? Это комплекс интеллектуальных прав, которые возникают у автора (или его правопреемников) в момент создания произведения в объективной форме. То есть как только вы написали текст, нарисовали картину или сочинили мелодию, авторское право действует автоматически, без какой-либо регистрации.

Знаете, что авторское право делится на две группы? Личные неимущественные — это право авторства, право на имя, чтобы никто не приписал себе чужой текст. И имущественные — то есть право решать, как использовать произведение и получать за это деньги.

История авторского права — это увлекательная борьба за справедливость. В День книг давайте вспомним ее начало.

В начале XVIII века в Англии вышел Статут королевы Анны — первый в мире полноценный указ об авторском праве. До этого все права на тексты принадлежали типографиям, а не писателям. Издатель мог напечатать книгу без разрешения ее создателя и не платить ему ни копейки. Новый закон впервые признал, что автор имеет исключительное право распоряжаться своим творением в течение определенного времени. Это был настоящий прорыв.

В России до революции авторское право охранялось по законам Российской империи, после 1917 года — советским законодательством, а сегодня регулируется частью 4 Гражданского кодекса РФ.

Сроки защиты часто менялись: от 14 лет в XVIII веке до «всей жизни автора плюс 70 лет» в большинстве современных государств сейчас. Это позволяет наследникам получать доход от интеллектуального наследия.

Как защитить авторские права на книгу

В эпоху интернета и нейросетей вопрос безопасности контента стоит острее, чем когда-либо. Пираты и автоматические парсеры могут скопировать текст за секунды. Поэтому знать, как защитить авторские права на книгу, сегодня обязан каждый литератор. В 2026 году к традиционным методам добавились цифровые инструменты. Например, блокчейн-технологии позволяют создать неизменяемую запись о дате и авторстве файла, что служит железным аргументом в суде.

Так как защитить авторские права на книгу? Вот несколько практических способов.

  • Депонирование. Это официальная процедура, которая фиксирует факт создания произведения на определенную дату и подтверждает авторство. Сделать это можно в специализированных организациях, патентных бюро или через онлайн-сервисы.

  • Публикация в интернете с указанием авторства. Если вы выкладываете произведение в открытый доступ, делайте это с четким указанием своего имени и даты. В случае спора это может стать доказательством.

  • Отправка рукописи самому себе. Старый, но все еще работающий метод: отправьте себе по почте заказное письмо с текстом и храните его невскрытым. Конверт с почтовым штемпелем подтвердит дату создания произведения.

  • Хранение исходников и черновиков. Все промежуточные версии, наброски и файлы — это ваши доказательства авторства, если возникнет спор.

Насыщенная и сложная история Дня авторского права научила нас главному: творчество — это ценность, которая требует не только вдохновения, но и юридической грамотности. Без защиты прав писатели не смогут монетизировать свой труд, а значит, у них будет меньше ресурсов для создания новых шедевров.

Если ваши права уже нарушены (например, кто-то опубликовал вашу книгу без разрешения), следует:

  • собрать доказательства — сделать скриншоты, сохранить ссылки, зафиксировать дату;

  • отправить нарушителю претензию.

Если это не помогает — подать иск в суд или обратиться в уполномоченные органы (например, в Роскомнадзор по вопросам защиты интеллектуальных прав).

Интересные факты о книгах и библиотеках мира

Книжный мир полон рекордов и удивительных случаев. Поделимся интересными фактами о книгах.

  • Самая дорогая книга из когда-либо проданных — это «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи. Билл Гейтс приобрел эту тетрадь с научными заметками более чем за 30 миллионов долларов.

  • Первое издание «Насекомоядных растений» Чарльза Дарвина вернули в австралийскую библиотеку через 122 года после выдачи. Это огромный срок просрочки!

  • Другим впечатляющим фактом является существование самой большой библиотеки в мире — Библиотеки Конгресса США, в фондах которой хранится более 170 миллионов единиц хранения на сотнях языков.

  • В средневековых библиотеках Европы книги часто приковывали к полкам цепями. Это делалось для предотвращения краж — цепи были достаточно длинными, чтобы книгу можно было прочитать, но не вынести за пределы библиотеки.

А знали ли вы, что в Исландии существует традиция Jolabokaflod (переводится как «рождественское наводнение книг»)? Там книги являются самым популярным подарком, и люди проводят всю рождественскую ночь за чтением. К 2026 году статистика показывает, что, несмотря на прогнозы скептиков, продажи бумажных книг во многих странах Европы и Азии начали расти, обгоняя электронные сегменты. Люди все чаще воспринимают книгу как объект искусства и способ цифрового детокса.

Как отметить день книг: читаем, дарим, обсуждаем

Празднование этого дня во многих странах превращается в настоящий фестиваль. В Каталонии (Испания) 23 апреля отмечают День святого Георгия (Сан-Жорди). По традиции мужчины дарят женщинам розы, а женщины мужчинам — книги. Это, пожалуй, самая красивая традиция, связанная с этим днем.

В других городах проходят книжные ярмарки, встречи с авторами и марафоны чтения. Библиотеки и книжные магазины готовят специальные акции и, конечно, поздравления с Днем книг для своих постоянных посетителей.

В России к этому дню традиционно приурочена культурная акция «Библионочь», которая проходит в ближайшую к празднику субботу: в 2026 году — 18 апреля. Ее тема в этот раз — «Единство народов — сила России!».

Сегодня в социальных сетях можно увидеть тысячи постов, где блогеры и обычные пользователи делятся списками любимой литературы. Искренние поздравления с Днем книг часто сопровождаются фотографиями уютных домашних библиотек. Для кого-то лучшим способом отметить праздник станет покупка долгожданной новинки, для другого — поход в старую букинистическую лавку в поисках редкого издания.

Читайте. Дарите. Посетите мероприятия. Какой бы способ вы ни выбрали, помните: Всемирный день книг — это еще один повод напомнить себе и окружающим, что книга остается одним из самых важных изобретений человечества, надежным хранилищем знаний и мостом между культурами и поколениями.

Как заменить электросчетчик в 2026 году, читайте на нашем сайте.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

