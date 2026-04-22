23 апреля — Всемирный день книг и авторского права: история и традиции

Ежегодно 23 апреля мир справляет Всемирный день книг — памятную дату, объединяющий миллионы людей на всех континентах. Это не просто день, когда можно купить книгу со скидкой или посетить библиотеку. Это глобальное событие, призванное подчеркнуть ключевую роль книг в распространении знаний и сохранении культурных традиций, а также важность защиты прав авторов и интеллектуальной собственности. Рассказываем, почему выбрана именно эта дата, как развивалось книгопечатание, что такое авторское право и как его защитить.

Почему выбрали 23 апреля: Шекспир, Сервантес и другие

Выбор даты для этого международного торжества глубоко символичен и даже мистичен. Почему День книг часто связывают с именами Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса?

Все началось с двух гениев, умерших почти одновременно в 1616 году. Из-за разницы календарей (где-то был григорианский, где-то юлианский) технически они умерли в разные дни — 22 и 23 апреля. Но в истории закрепилась именно 23 апреля как общий день памяти. А еще в этот день родились или ушли из жизни другие известные писатели: например, Морис Дрюон, Халлдор Лакснесс и Владимир Набоков.

Так из-за совпавшей даты смерти у Шекспира и Сервантеса появился День книг.

А какова история самого праздника?

Сам праздник придумали испанские книготорговцы. В 1923 году в Каталонии они организовали книжную ярмарку в честь Сервантеса, Шекспира и Гарсиласо де ла Веги. Королю Альфонсу XIII проект понравился, и он издал указ о Дне испанской книги 23 апреля. А уже в 1995 году ЮНЕСКО сделала этот день международным. Именно тогда решили официально справлять Всемирный день книг с 23 апреля 1996 года. С тех пор книголюбы по всему миру в этот день вспоминают любимых авторов.

Интересный факт: дата рождения Набокова — либо 22, либо 23 апреля. Первую вы встретите куда чаще. А вот 23 апреля писатель сам упомянул в автобиографии «Память, говори». Она же была указана в его американском паспорте.

История книгопечатания: от Гутенберга до цифровых книг

Изобретение Иоганна Гутенберга для книгопечатания Фото: Andrea Enderlein/imago stock&people/Global Look Press

Раньше книги были роскошью, доступной только очень богатым людям. Их переписывали от руки годами, и стоили они целое состояние. Все изменилось в середине XV века, когда немец Иоганн Гутенберг придумал книгопечатание подвижными литерами. Он разработал целую систему: подвижные литеры (буквы, которые можно переставлять), чернила на масляной основе, специальную матрицу. Благодаря этому книги стали печатать сотнями и тысячами экземпляров, они подешевели и стали доступны обычным людям.

Первая большая книга Гутенберга — 42-строчная Библия, которую он напечатал в 1453–1455 годах. Она стала символом новой эпохи, когда знания перестали быть привилегией избранных.

Кстати, одно из лучших изданий Библии Гутенберга хранится в России, в РГБ.

В России книгопечатание стартовало в 1550-е годы, когда Иван IV Грозный устроил в Москве первую книгопечатню. Ее возглавил дьякон Иван Федоров — человек энциклопедических знаний, знавший древнегреческий и латынь.

Сегодня мы переживаем еще одну революцию — цифровую. Электронные и аудиокниги делают литературу доступной в любом месте и в любое время. Но, независимо от формата, суть книги остается неизменной: это хранилище знаний, идей и культурного кода человечества.

Что такое авторское право и как оно защищает писателей

23 апреля — это не только день книг, но еще и авторского права. История этого понятия интересна. Термин появился вместе с книгопечатанием: массовое тиражирование создало риск незаконного копирования.

Простыми словами: что такое авторское право? Это комплекс интеллектуальных прав, которые возникают у автора (или его правопреемников) в момент создания произведения в объективной форме. То есть как только вы написали текст, нарисовали картину или сочинили мелодию, авторское право действует автоматически, без какой-либо регистрации.

Знаете, что авторское право делится на две группы? Личные неимущественные — это право авторства, право на имя, чтобы никто не приписал себе чужой текст. И имущественные — то есть право решать, как использовать произведение и получать за это деньги.

23 апреля — Всемирный день книг и авторского права: история и традиции Фото: Shutterstock/FOTODOM

История авторского права — это увлекательная борьба за справедливость. В День книг давайте вспомним ее начало.

В начале XVIII века в Англии вышел Статут королевы Анны — первый в мире полноценный указ об авторском праве. До этого все права на тексты принадлежали типографиям, а не писателям. Издатель мог напечатать книгу без разрешения ее создателя и не платить ему ни копейки. Новый закон впервые признал, что автор имеет исключительное право распоряжаться своим творением в течение определенного времени. Это был настоящий прорыв.

В России до революции авторское право охранялось по законам Российской империи, после 1917 года — советским законодательством, а сегодня регулируется частью 4 Гражданского кодекса РФ.

Сроки защиты часто менялись: от 14 лет в XVIII веке до «всей жизни автора плюс 70 лет» в большинстве современных государств сейчас. Это позволяет наследникам получать доход от интеллектуального наследия.

Как защитить авторские права на книгу

В эпоху интернета и нейросетей вопрос безопасности контента стоит острее, чем когда-либо. Пираты и автоматические парсеры могут скопировать текст за секунды. Поэтому знать, как защитить авторские права на книгу, сегодня обязан каждый литератор. В 2026 году к традиционным методам добавились цифровые инструменты. Например, блокчейн-технологии позволяют создать неизменяемую запись о дате и авторстве файла, что служит железным аргументом в суде.

Так как защитить авторские права на книгу? Вот несколько практических способов.

Депонирование. Это официальная процедура, которая фиксирует факт создания произведения на определенную дату и подтверждает авторство. Сделать это можно в специализированных организациях, патентных бюро или через онлайн-сервисы.

Когда День книг? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Публикация в интернете с указанием авторства. Если вы выкладываете произведение в открытый доступ, делайте это с четким указанием своего имени и даты. В случае спора это может стать доказательством.

Отправка рукописи самому себе. Старый, но все еще работающий метод: отправьте себе по почте заказное письмо с текстом и храните его невскрытым. Конверт с почтовым штемпелем подтвердит дату создания произведения.

Хранение исходников и черновиков. Все промежуточные версии, наброски и файлы — это ваши доказательства авторства, если возникнет спор.

Насыщенная и сложная история Дня авторского права научила нас главному: творчество — это ценность, которая требует не только вдохновения, но и юридической грамотности. Без защиты прав писатели не смогут монетизировать свой труд, а значит, у них будет меньше ресурсов для создания новых шедевров.

Если ваши права уже нарушены (например, кто-то опубликовал вашу книгу без разрешения), следует:

собрать доказательства — сделать скриншоты, сохранить ссылки, зафиксировать дату;

отправить нарушителю претензию.

Если это не помогает — подать иск в суд или обратиться в уполномоченные органы (например, в Роскомнадзор по вопросам защиты интеллектуальных прав).

Интересные факты о книгах и библиотеках мира

Книжный мир полон рекордов и удивительных случаев. Поделимся интересными фактами о книгах.

Самая дорогая книга из когда-либо проданных — это «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи. Билл Гейтс приобрел эту тетрадь с научными заметками более чем за 30 миллионов долларов.

23 апреля — Всемирный день книг и авторского права: история и традиции Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первое издание «Насекомоядных растений» Чарльза Дарвина вернули в австралийскую библиотеку через 122 года после выдачи. Это огромный срок просрочки!

Другим впечатляющим фактом является существование самой большой библиотеки в мире — Библиотеки Конгресса США, в фондах которой хранится более 170 миллионов единиц хранения на сотнях языков.

В средневековых библиотеках Европы книги часто приковывали к полкам цепями. Это делалось для предотвращения краж — цепи были достаточно длинными, чтобы книгу можно было прочитать, но не вынести за пределы библиотеки.

А знали ли вы, что в Исландии существует традиция Jolabokaflod (переводится как «рождественское наводнение книг»)? Там книги являются самым популярным подарком, и люди проводят всю рождественскую ночь за чтением. К 2026 году статистика показывает, что, несмотря на прогнозы скептиков, продажи бумажных книг во многих странах Европы и Азии начали расти, обгоняя электронные сегменты. Люди все чаще воспринимают книгу как объект искусства и способ цифрового детокса.

Как отметить день книг: читаем, дарим, обсуждаем

Празднование этого дня во многих странах превращается в настоящий фестиваль. В Каталонии (Испания) 23 апреля отмечают День святого Георгия (Сан-Жорди). По традиции мужчины дарят женщинам розы, а женщины мужчинам — книги. Это, пожалуй, самая красивая традиция, связанная с этим днем.

В других городах проходят книжные ярмарки, встречи с авторами и марафоны чтения. Библиотеки и книжные магазины готовят специальные акции и, конечно, поздравления с Днем книг для своих постоянных посетителей.

В России к этому дню традиционно приурочена культурная акция «Библионочь», которая проходит в ближайшую к празднику субботу: в 2026 году — 18 апреля. Ее тема в этот раз — «Единство народов — сила России!».

Сегодня в социальных сетях можно увидеть тысячи постов, где блогеры и обычные пользователи делятся списками любимой литературы. Искренние поздравления с Днем книг часто сопровождаются фотографиями уютных домашних библиотек. Для кого-то лучшим способом отметить праздник станет покупка долгожданной новинки, для другого — поход в старую букинистическую лавку в поисках редкого издания.

Что такое авторское право и как оно защищает писателей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте. Дарите. Посетите мероприятия. Какой бы способ вы ни выбрали, помните: Всемирный день книг — это еще один повод напомнить себе и окружающим, что книга остается одним из самых важных изобретений человечества, надежным хранилищем знаний и мостом между культурами и поколениями.

