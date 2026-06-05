Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года

До конца года осталось 209 дней. По всему миру проходят экологические акции. Рассказываем, чем еще примечательна дата 5 июня 2026 года: какой праздник приходится на этот день, какие обычаи и приметы с ним ассоциируются, кто сегодня именинник.
Всемирный день окружающей среды — праздник 5 июня
5 июня 1972 года в Стокгольме прошла конференция по проблемам окружающей среды. На ней обсуждали важные вопросы экологии: загрязнение воды, перенаселение планеты, глобальное потепление, исчезновение редких видов животных и растений. Там же ученые впервые обсудили концепцию устойчивого развития: как гласит эта идея, человечество должно развиваться, прогрессировать, но не забывать при этом и об окружающей среде. На конференции экологи провозгласили Всемирным днем окружающей среды 5 июня. Праздник отмечается ежегодно. ООН регулярно выбирает новые темы и лозунги для этого дня. Например, борьба с опустыниванием или проблема загрязнения планеты пластиком.
Интересно, что на 5 июня приходится еще один международный праздник, связанный с экологией. А точнее, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. ООН призывает людей по всему свету бороться с противозаконной добычей, заниматься ловлей исключительно в разрешенных местах, сохранять редкие виды.
Праздник 5 июня в России: день экологов и полицейских
Праздники 5 июня 2026 года не заканчиваются только на международных экологических мероприятиях. В России на этот день пришлось сразу несколько важных событий.
На 5 июня выпадает очередная годовщина возникновения полиции. Орган власти появился во время правления Петра I, в 1718 году. До того стражи закона назывались различно: губные старосты, земские ярыжки, губные целовальники, сыщики.
5 июня 1931 года в СССР была создана служба карантина растений. Зачем она нужна? Ее сотрудники проверяют растения и семена, следят, чтобы они были здоровыми.
Еще один ивент, связанный с экологией, выпадает на 5 июня 2026 года. Праздник в этот день справляют российские экологи. Наши чиновники специально утвердили его на 5 июня, чтобы торжество совпадало со Всемирным днем окружающей среды.
Другие праздники 5 июня 2026 года
Это еще не все праздники 5 июня. Какой праздник справляют в разных государствах? 5 июня в разных странах — это:
- День мелиоратора в Азербайджане;
- День освобождения на Сейшелах;
- День Конституции и День отца в Дании;
- День просветительницы Евфросинии Полоцкой в Белоруссии.
Левон Огуречник — праздник 5 июня в России
Переходим к народному календарю. В России 5 июня — праздник Левон Огуречник. Церковь вспоминает епископа Леонтия Ростовского, жившего в XII веке на Руси. Он был крещен еще в детстве, был очень умным человеком, много читал. В молодости Леонтий Ростовский отправился в Византию, где, как считают некоторые историки, принял монашество. Когда святитель вернулся в Ростов, он боролся там с язычниками.
Крестьяне на Руси в день 5 июня сажали огурцы и сеяли коноплю (из нее потом изготавливали масло). Поэтому в народе праздник и прозвали Левон Огуречник. С торжеством связан интересный обычай: чтобы повысить урожай, крестьяне в этот день прятали на грядках яйцо или разбрасывали скорлупу.
Приметы на 5 июня: что можно и нельзя делать
Если говорить о том, что рекомендуется делать в эту дату согласно народным поверьям, то 5 июня 2026 года — благоприятный день для помощи ближним. Это отличное время, чтобы подать милостыню, пожертвовать деньги на благотворительность. Также с днем Левона Огуречника связано немало погодных примет. Вот некоторые из них:
- на кусте боярышника распустилось много цветов — будет суровая, холодная и снежная зима;
- много мух и жуков на улице — жди хороший урожай и солнечную погоду;
- засушливый и жаркий день сулит метели зимой;
- утром туманно — месяц будет ненастный.
Интересные факты о 5 июня
Мы рассказали уже о многих праздниках 5 июня 2026 года. Не стоит забывать, что в эту дату в разные эпохи произошли значимые исторические события. Перечислим только некоторые из них:
- 1224 — в Неаполе основан один из старейших университетов мира;
- 1706 — в Москве создана первая в России государственная больница;
- 1744 — недалеко от Петербурга, на берегу Невы, основана порцелиновая мануфактура, один из первых фарфоровых заводов России и Европы (в СССР — Ленинградский фарфоровый завод, сейчас — Императорский фарфоровый завод);
- 1783 — во Франции поднят в небо первый воздушный шар;
- 1910 — князь Александр Кудашев первым совершил полет на самолете российского производства;
- 1945 — страны-победительницы Второй мировой войны подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии;
- 1947 — американский политик Джордж Маршалл озвучил в Гарварде знаменитый «план Маршалла» — стратегию американской помощи послевоенной Европе;
- 1954 — в Москве свои двери открыл Театр эстрады;
- 1965 — Анна Ахматова признана почетным доктором Оксфордского университета;
- 1968 — в США состоялось покушение на кандидата в президенты Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Кеннеди;
- 1988 — в СССР начались торжества в честь 1000-летия Крещения Руси.
5 июня появились на свет скульптор Петр Клодт, актрисы Барбара Брыльска и Елена Воробей, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, телеведущий Валдис Пельш, блогер Влад А4 и другие знаменитости.
Именинники 5 июня
Вы думали, это все праздники 5 июня? Какие именины выпадают на этот день? Сейчас разберемся:
- Александр;
- Геннадий;
- Андрей;
- Ефросинья;
- Яков;
- Адриан;
- Игнат;
- Михаил;
- Касьян;
- Петр;
- Яков;
- Константин;
- Федор.
В статье мы рассказали, какой праздник справляют 5 июня 2026 года. На этот день выпало сразу несколько торжеств, связанных с экологией. Поэтому 5 июня — хорошая дата для экологических инициатив. Вы можете отправиться на лекции по защите окружающей среды или провести день на огороде — зависит от ваших интересов.
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