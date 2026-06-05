Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года

5 июня 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года

До конца года осталось 209 дней. По всему миру проходят экологические акции. Рассказываем, чем еще примечательна дата 5 июня 2026 года: какой праздник приходится на этот день, какие обычаи и приметы с ним ассоциируются, кто сегодня именинник.

Всемирный день окружающей среды — праздник 5 июня

5 июня 1972 года в Стокгольме прошла конференция по проблемам окружающей среды. На ней обсуждали важные вопросы экологии: загрязнение воды, перенаселение планеты, глобальное потепление, исчезновение редких видов животных и растений. Там же ученые впервые обсудили концепцию устойчивого развития: как гласит эта идея, человечество должно развиваться, прогрессировать, но не забывать при этом и об окружающей среде. На конференции экологи провозгласили Всемирным днем окружающей среды 5 июня. Праздник отмечается ежегодно. ООН регулярно выбирает новые темы и лозунги для этого дня. Например, борьба с опустыниванием или проблема загрязнения планеты пластиком.

Интересно, что на 5 июня приходится еще один международный праздник, связанный с экологией. А точнее, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. ООН призывает людей по всему свету бороться с противозаконной добычей, заниматься ловлей исключительно в разрешенных местах, сохранять редкие виды.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздник 5 июня в России: день экологов и полицейских

Праздники 5 июня 2026 года не заканчиваются только на международных экологических мероприятиях. В России на этот день пришлось сразу несколько важных событий.

На 5 июня выпадает очередная годовщина возникновения полиции. Орган власти появился во время правления Петра I, в 1718 году. До того стражи закона назывались различно: губные старосты, земские ярыжки, губные целовальники, сыщики.

5 июня 1931 года в СССР была создана служба карантина растений. Зачем она нужна? Ее сотрудники проверяют растения и семена, следят, чтобы они были здоровыми.

Еще один ивент, связанный с экологией, выпадает на 5 июня 2026 года. Праздник в этот день справляют российские экологи. Наши чиновники специально утвердили его на 5 июня, чтобы торжество совпадало со Всемирным днем окружающей среды.

Праздник 5 июня в России: день экологов и полицейских Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие праздники 5 июня 2026 года

Это еще не все праздники 5 июня. Какой праздник справляют в разных государствах? 5 июня в разных странах — это:

День мелиоратора в Азербайджане;

День освобождения на Сейшелах;

День Конституции и День отца в Дании;

День просветительницы Евфросинии Полоцкой в Белоруссии.

Левон Огуречник — праздник 5 июня в России

Переходим к народному календарю. В России 5 июня — праздник Левон Огуречник. Церковь вспоминает епископа Леонтия Ростовского, жившего в XII веке на Руси. Он был крещен еще в детстве, был очень умным человеком, много читал. В молодости Леонтий Ростовский отправился в Византию, где, как считают некоторые историки, принял монашество. Когда святитель вернулся в Ростов, он боролся там с язычниками.

Крестьяне на Руси в день 5 июня сажали огурцы и сеяли коноплю (из нее потом изготавливали масло). Поэтому в народе праздник и прозвали Левон Огуречник. С торжеством связан интересный обычай: чтобы повысить урожай, крестьяне в этот день прятали на грядках яйцо или разбрасывали скорлупу.

Левон Огуречник — праздник 5 июня в России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 5 июня: что можно и нельзя делать

Если говорить о том, что рекомендуется делать в эту дату согласно народным поверьям, то 5 июня 2026 года — благоприятный день для помощи ближним. Это отличное время, чтобы подать милостыню, пожертвовать деньги на благотворительность. Также с днем Левона Огуречника связано немало погодных примет. Вот некоторые из них:

на кусте боярышника распустилось много цветов — будет суровая, холодная и снежная зима;

много мух и жуков на улице — жди хороший урожай и солнечную погоду;

засушливый и жаркий день сулит метели зимой;

утром туманно — месяц будет ненастный.

Интересные факты о 5 июня

Мы рассказали уже о многих праздниках 5 июня 2026 года. Не стоит забывать, что в эту дату в разные эпохи произошли значимые исторические события. Перечислим только некоторые из них:

1224 — в Неаполе основан один из старейших университетов мира;

1706 — в Москве создана первая в России государственная больница;

1744 — недалеко от Петербурга, на берегу Невы, основана порцелиновая мануфактура, один из первых фарфоровых заводов России и Европы (в СССР — Ленинградский фарфоровый завод, сейчас — Императорский фарфоровый завод);

1783 — во Франции поднят в небо первый воздушный шар;

Интересные факты о 5 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

1910 — князь Александр Кудашев первым совершил полет на самолете российского производства;

1945 — страны-победительницы Второй мировой войны подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии;

1947 — американский политик Джордж Маршалл озвучил в Гарварде знаменитый «план Маршалла» — стратегию американской помощи послевоенной Европе;

1954 — в Москве свои двери открыл Театр эстрады;

1965 — Анна Ахматова признана почетным доктором Оксфордского университета;

1968 — в США состоялось покушение на кандидата в президенты Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Кеннеди;

1988 — в СССР начались торжества в честь 1000-летия Крещения Руси.

5 июня появились на свет скульптор Петр Клодт, актрисы Барбара Брыльска и Елена Воробей, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, телеведущий Валдис Пельш, блогер Влад А4 и другие знаменитости.

Именинники 5 июня

Вы думали, это все праздники 5 июня? Какие именины выпадают на этот день? Сейчас разберемся:

Александр;

Геннадий;

Андрей;

Ефросинья;

Яков;

Адриан;

Игнат;

Михаил;

Касьян;

Петр;

Яков;

Константин;

Федор.

В статье мы рассказали, какой праздник справляют 5 июня 2026 года. На этот день выпало сразу несколько торжеств, связанных с экологией. Поэтому 5 июня — хорошая дата для экологических инициатив. Вы можете отправиться на лекции по защите окружающей среды или провести день на огороде — зависит от ваших интересов.

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