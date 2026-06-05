ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 00:30

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года

5 июня 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 5 июня 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

До конца года осталось 209 дней. По всему миру проходят экологические акции. Рассказываем, чем еще примечательна дата 5 июня 2026 года: какой праздник приходится на этот день, какие обычаи и приметы с ним ассоциируются, кто сегодня именинник.

Всемирный день окружающей среды — праздник 5 июня

5 июня 1972 года в Стокгольме прошла конференция по проблемам окружающей среды. На ней обсуждали важные вопросы экологии: загрязнение воды, перенаселение планеты, глобальное потепление, исчезновение редких видов животных и растений. Там же ученые впервые обсудили концепцию устойчивого развития: как гласит эта идея, человечество должно развиваться, прогрессировать, но не забывать при этом и об окружающей среде. На конференции экологи провозгласили Всемирным днем окружающей среды 5 июня. Праздник отмечается ежегодно. ООН регулярно выбирает новые темы и лозунги для этого дня. Например, борьба с опустыниванием или проблема загрязнения планеты пластиком.

Интересно, что на 5 июня приходится еще один международный праздник, связанный с экологией. А точнее, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. ООН призывает людей по всему свету бороться с противозаконной добычей, заниматься ловлей исключительно в разрешенных местах, сохранять редкие виды.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздник 5 июня в России: день экологов и полицейских

Праздники 5 июня 2026 года не заканчиваются только на международных экологических мероприятиях. В России на этот день пришлось сразу несколько важных событий.

На 5 июня выпадает очередная годовщина возникновения полиции. Орган власти появился во время правления Петра I, в 1718 году. До того стражи закона назывались различно: губные старосты, земские ярыжки, губные целовальники, сыщики.

5 июня 1931 года в СССР была создана служба карантина растений. Зачем она нужна? Ее сотрудники проверяют растения и семена, следят, чтобы они были здоровыми.

Еще один ивент, связанный с экологией, выпадает на 5 июня 2026 года. Праздник в этот день справляют российские экологи. Наши чиновники специально утвердили его на 5 июня, чтобы торжество совпадало со Всемирным днем окружающей среды.

Праздник 5 июня в России: день экологов и полицейских Праздник 5 июня в России: день экологов и полицейских Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие праздники 5 июня 2026 года

Это еще не все праздники 5 июня. Какой праздник справляют в разных государствах? 5 июня в разных странах — это:

  • День мелиоратора в Азербайджане;
  • День освобождения на Сейшелах;
  • День Конституции и День отца в Дании;
  • День просветительницы Евфросинии Полоцкой в Белоруссии.

Левон Огуречник — праздник 5 июня в России

Переходим к народному календарю. В России 5 июня — праздник Левон Огуречник. Церковь вспоминает епископа Леонтия Ростовского, жившего в XII веке на Руси. Он был крещен еще в детстве, был очень умным человеком, много читал. В молодости Леонтий Ростовский отправился в Византию, где, как считают некоторые историки, принял монашество. Когда святитель вернулся в Ростов, он боролся там с язычниками.

Крестьяне на Руси в день 5 июня сажали огурцы и сеяли коноплю (из нее потом изготавливали масло). Поэтому в народе праздник и прозвали Левон Огуречник. С торжеством связан интересный обычай: чтобы повысить урожай, крестьяне в этот день прятали на грядках яйцо или разбрасывали скорлупу.

Левон Огуречник — праздник 5 июня в России Левон Огуречник — праздник 5 июня в России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 5 июня: что можно и нельзя делать

Если говорить о том, что рекомендуется делать в эту дату согласно народным поверьям, то 5 июня 2026 года — благоприятный день для помощи ближним. Это отличное время, чтобы подать милостыню, пожертвовать деньги на благотворительность. Также с днем Левона Огуречника связано немало погодных примет. Вот некоторые из них:

  • на кусте боярышника распустилось много цветов — будет суровая, холодная и снежная зима;
  • много мух и жуков на улице — жди хороший урожай и солнечную погоду;
  • засушливый и жаркий день сулит метели зимой;
  • утром туманно — месяц будет ненастный.

Интересные факты о 5 июня

Мы рассказали уже о многих праздниках 5 июня 2026 года. Не стоит забывать, что в эту дату в разные эпохи произошли значимые исторические события. Перечислим только некоторые из них:

  • 1224 — в Неаполе основан один из старейших университетов мира;
  • 1706 — в Москве создана первая в России государственная больница;
  • 1744 — недалеко от Петербурга, на берегу Невы, основана порцелиновая мануфактура, один из первых фарфоровых заводов России и Европы (в СССР — Ленинградский фарфоровый завод, сейчас — Императорский фарфоровый завод);
  • 1783 — во Франции поднят в небо первый воздушный шар;

Интересные факты о 5 июня Интересные факты о 5 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • 1910 — князь Александр Кудашев первым совершил полет на самолете российского производства;
  • 1945 — страны-победительницы Второй мировой войны подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии;
  • 1947 — американский политик Джордж Маршалл озвучил в Гарварде знаменитый «план Маршалла» — стратегию американской помощи послевоенной Европе;
  • 1954 — в Москве свои двери открыл Театр эстрады;
  • 1965 — Анна Ахматова признана почетным доктором Оксфордского университета;
  • 1968 — в США состоялось покушение на кандидата в президенты Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Кеннеди;
  • 1988 — в СССР начались торжества в честь 1000-летия Крещения Руси.

5 июня появились на свет скульптор Петр Клодт, актрисы Барбара Брыльска и Елена Воробей, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, телеведущий Валдис Пельш, блогер Влад А4 и другие знаменитости.

Именинники 5 июня

Вы думали, это все праздники 5 июня? Какие именины выпадают на этот день? Сейчас разберемся:

  • Александр;
  • Геннадий;
  • Андрей;
  • Ефросинья;
  • Яков;
  • Адриан;
  • Игнат;
  • Михаил;
  • Касьян;
  • Петр;
  • Яков;
  • Константин;
  • Федор.

В статье мы рассказали, какой праздник справляют 5 июня 2026 года. На этот день выпало сразу несколько торжеств, связанных с экологией. Поэтому 5 июня — хорошая дата для экологических инициатив. Вы можете отправиться на лекции по защите окружающей среды или провести день на огороде — зависит от ваших интересов.

Ранее мы рассказывали, какие удобрения нужны помидорам в июне.

праздники
приметы
суеверия
традиции
экология
какой сегодня праздник
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Греция резко выступила против Украины
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.