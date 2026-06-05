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05 июня 2026 в 00:05

Приметы 5 июня — Левон Огуречник: последний шанс посеять огурцы?

Приметы 5 июня Приметы 5 июня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В народном календаре 5 июня почитается память святителя Леонтия (Левона), епископа Ростовского. В славянской традиции этот день получил названия Левон Огуречник или Левон Конопляник. На Руси этот день считался важной вехой: крестьяне спешили завершить те посадочные работы, которые не успели закончить в мае, особенно это касалось огурцов и технических культур.

Погодные приметы на Левона, 5 июня

  • Если на Левона зацвела рябина — это верный знак богатого урожая конопли (в старину ценившейся для производства нитей и тканей).

  • Если утром трава пахнет сильнее обычного — во второй половине дня или ночью пойдет дождь.

  • Туман быстро рассеивается при восходе солнца — установится долгая ясная погода.

Приметы о птицах и насекомых 5 июня

  • Много оводов и мух с самого утра — к обильному урожаю огурцов и ягод в лесу.

  • Громко и без умолку поют птицы — к хорошей, солнечной и стабильной погоде на ближайшие дни.

  • Если мошки вьются столбами на закате — следующий день будет жарким и сухим.

Приметы 5 июня Приметы 5 июня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 5 июня

День Левона Огуречника подводил итог основным весенне-летним посадкам.

В народе верили, что огурцы, посаженные после 5 июня, уже не успеют дать полноценный урожай до первых осенних туманов. Поэтому хозяева старались высадить оставшиеся семена именно сегодня. Существовала примета: если посадить огурцы на Левона, они вырастут крепкими и не будут горчить.

На Конопляника в мешки с семенами клали пасхальное яйцо, чтобы волокно выросло белым и прочным. Сев сопровождался особыми песнями, в которых просили землю о плодородии.

Что делать в этот день?

  • Завершать посадку огурцов и зелени. Пятница на Левона — идеальное время, чтобы поставить точку в обустройстве основных грядок.

  • Осматривать молодые всходы. Считалось полезным уделить время защите растений от вредителей и первому окучиванию.

  • Заниматься домашним рукоделием. День благоприятен для шитья, ремонта одежды и наведения порядка в тканях и пряже.

  • Готовить блюда с первыми весенними овощами. Использование свежей зелени в рационе сегодня символизирует привлечение здоровья и сил.

Что нельзя делать 5 июня

  • Смотреть на чужую работу через плечо или подглядывать за соседями на огороде. Верили, что так можно случайно сглазить чужой успех или перенять на себя мелкие хлопоты.

  • Ссориться и вступать в конфликты во время полевых работ. Любой негатив, оставленный на земле в этот день, мог плохо сказаться на росте растений.

  • Растрачивать деньги на ненужные мелочи. Левон ценит бережливость, поэтому к покупкам сегодня относились обдуманно, чтобы сохранить достаток в доме.

  • Оставлять на грядках сломанные ветки или мусор. Порядок на огороде в этот день считался залогом хорошего роста всех культур.

Чем подкормить помидоры в июне, читайте в нашей статье.

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фольклор
Анастасия Фомина
А. Фомина
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