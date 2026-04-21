Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:29

Зару и Пелагею хотят засудить

Потомки композитора Родыгина подали в суд на певиц Зару и Пелагею

Подписывайтесь на нас в MAX

К певицам Заре и Пелагее подали иск в суд, сообщает Telegram-канал «112». Истцами выступили потомки композитора Евгения Родыгина, которые считают, что использование песни «Белым снегом» в эфире федерального телеканала нарушает их право на использование музыкального произведения.

Родственники композитора требуют обязать исполнительниц удалить публикации с этим произведением и выплатить денежную компенсацию, ее размер не уточняется. Наследники уже обращались в суд с аналогичным иском, однако он был возвращен в связи с указанием на неподсудность дела.

Ранее суд по иску наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктории Олейниковой заслушал показания двух свидетелей. Истец требует признать за ее отцом авторские права на тексты 16 композиций. Оба свидетеля, знакомые с Шишининым с 1980‑х годов, заявили, что он не выступал автором текстов песен.

До этого композитор Алексей Рыбников взыскал с организатора детских утренников 3 млн рублей за использование песни «Бу‑ра‑ти‑но». Компания разместила на сайте афишу мероприятий с использованием саундтрека из телефильма «Приключения Буратино».

Шоу-бизнес
Пелагея
певицы
иски
авторские права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.