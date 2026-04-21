Зару и Пелагею хотят засудить Потомки композитора Родыгина подали в суд на певиц Зару и Пелагею

К певицам Заре и Пелагее подали иск в суд, сообщает Telegram-канал «112». Истцами выступили потомки композитора Евгения Родыгина, которые считают, что использование песни «Белым снегом» в эфире федерального телеканала нарушает их право на использование музыкального произведения.

Родственники композитора требуют обязать исполнительниц удалить публикации с этим произведением и выплатить денежную компенсацию, ее размер не уточняется. Наследники уже обращались в суд с аналогичным иском, однако он был возвращен в связи с указанием на неподсудность дела.

Ранее суд по иску наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина Виктории Олейниковой заслушал показания двух свидетелей. Истец требует признать за ее отцом авторские права на тексты 16 композиций. Оба свидетеля, знакомые с Шишининым с 1980‑х годов, заявили, что он не выступал автором текстов песен.

До этого композитор Алексей Рыбников взыскал с организатора детских утренников 3 млн рублей за использование песни «Бу‑ра‑ти‑но». Компания разместила на сайте афишу мероприятий с использованием саундтрека из телефильма «Приключения Буратино».