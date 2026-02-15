«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей

Композитор Алексей Рыбников отсудил у организатора детских утренников 3 млн рублей за использование композиции «Бу-ра-ти-но», сообщает Telegram-канал Mash. По его сведениям, компания опубликовала на своем сайте афишу мероприятий с саундтреком из телефильма «Приключения Буратино».

Представлявшие интересы Рыбникова юристы пошли в суд с требованием взыскать с организаторов 14 млн рублей. Суд встал на сторону композитора, признал нарушение авторских прав и постановил выплатить продюсеру 2,2 млн рублей. Также непосредственно с организаторов взыскали 850 тыс. рублей.

Ранее Московский городской суд утвердил мировое соглашение между Рыбниковым и Apple Music, поскольку стороны смогли договориться. Прежде суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но». Всего под ограничения подпали 247 композиций.

До этого стало известно, что предприниматель из Санкт-Петербурга заплатил штраф за продажу садовой фигуры в виде персонажа мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина. Объявление о продаже истец обнаружил на сайте. Суд признал, что были нарушены авторские права.