Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться

Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и Apple Music, сообщает РИА Новости. Ранее суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но». Всего под ограничения попали 247 композиций. Как пишет агентство, истцом выступил Рыбников.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить, принятые предварительные обеспечительные меры отменить, — прозвучало в зале суда.

Ранее Рыбников пояснил, что обратился в суд из-за того, что права на музыку оставались «бесхозными». Сейчас же, по словам композитора, Первое музыкальное издательство решило упорядочить использование авторских прав. Еще до вынесения решений по искам суд удовлетворил ходатайство композитора о временном ограничении доступа к его трекам. Под блокировку попали музыкальные произведения к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь» и «Приключения Буратино».

