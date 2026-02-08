Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:55

Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться

Мосгорсуд снял запрет на скачивание песни Рыбникова «Бу-ра-ти-но» в Apple Music

Алексей Рыбников Алексей Рыбников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и Apple Music, сообщает РИА Новости. Ранее суд наложил запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но». Всего под ограничения попали 247 композиций. Как пишет агентство, истцом выступил Рыбников.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить, принятые предварительные обеспечительные меры отменить, — прозвучало в зале суда.

Ранее Рыбников пояснил, что обратился в суд из-за того, что права на музыку оставались «бесхозными». Сейчас же, по словам композитора, Первое музыкальное издательство решило упорядочить использование авторских прав. Еще до вынесения решений по искам суд удовлетворил ходатайство композитора о временном ограничении доступа к его трекам. Под блокировку попали музыкальные произведения к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь» и «Приключения Буратино».

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан.

композиторы
песни
права
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.