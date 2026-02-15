Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 17:49

Скончался французский композитор Мишель Порталь

На 91-м году жизни не стало французского композитора и музыканта Мишеля Порталя

Мишель Порталь Мишель Порталь Фото: Paola Visone/Pacific Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ушел из жизни выдающийся французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь, об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на агента музыканта. Его не стало в возрасте 90 лет.

Французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет, — говорится в сообщении.

Порталь появился на свет в 1935 году в Байонне, на юго-западе Франции. Его имя стало синонимом выдающихся достижений на французской джазовой сцене. Музыкант получил образование в Парижской консерватории, где изучал дирижирование и игру на классическом кларнете. Порталь неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных наград, в том числе премии «Victoires de la Musique».

Ранее сообщалось, что известный музыкант и один из основателей диско-группы Dschinghis Khan из Германии Вольфганг Хайхель ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причина смерти не была раскрыта. В последние годы певец справлялся с проблемами со здоровьем, и его смерть стала полной неожиданностью для окружающих.

музыканты
смерти
композиторы
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.