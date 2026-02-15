Скончался французский композитор Мишель Порталь На 91-м году жизни не стало французского композитора и музыканта Мишеля Порталя

Ушел из жизни выдающийся французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь, об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на агента музыканта. Его не стало в возрасте 90 лет.

Французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет, — говорится в сообщении.

Порталь появился на свет в 1935 году в Байонне, на юго-западе Франции. Его имя стало синонимом выдающихся достижений на французской джазовой сцене. Музыкант получил образование в Парижской консерватории, где изучал дирижирование и игру на классическом кларнете. Порталь неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных наград, в том числе премии «Victoires de la Musique».

