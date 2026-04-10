10 апреля 2026 в 14:51

«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности

Останина не поддержала снижение возраста уголовной ответственности

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с NEWS.ru высказалась против снижения возраста уголовной ответственности. По ее мнению, нужно делать упор на профилактической работе с детьми.

Эскалация школьного насилия она просто зашкаливает у нас. <…> Что касается снижения возраста уголовной ответственности, он уже снижен. У нас возраст уголовной ответственности наступал с 16 лет, сейчас Госдума приняла закон <…> о снижении уголовной ответственности с 16 до 14 лет, но правда за особо тяжкие преступления. Еще за преступления террористической, экстремисткой направленности. <…> Идти по пути только снижения возраста привлечения наших детей — это тупиковый путь. Так можно дойти до детского сада, — сказала собеседница.

Ранее психиатр Василий Шуров выразил мнение, что участившиеся случаи агрессии среди несовершеннолетних могут быть связаны с деятельностью Украины. Он отметил, что детей все чаще подталкивают к диверсиям и поджогам.

«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

