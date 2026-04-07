«Такого шквала не было»: найдены причастные к волне подростковой агрессии Психиатр Шуров не исключил украинский след в частых нападениях подростков

В участившихся нападениях российских подростков может быть украинский след, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его мнению, на детей оказывают негативное влияние, подталкивая их к поджогам и диверсиям.

Судя по той волне, которая поднялась на фоне истощения Украины, я думаю, [участившиеся нападения подростков] — это цель наших геополитических врагов. Они очень активно работают с детьми. Подростки постоянно совершают диверсии, поджоги, нападают. Поэтому я не исключаю украинский след, потому что такого шквала не было. Надо все анализировать, — прокомментировал Шуров.

Ранее мать ученицы школы № 5 в Добрянке сообщила, что подросток, напавший с ножом на учителя в Пермском крае, воспитывался в неблагополучной семье. По ее словам, несмотря на неоднократные жалобы, школа не предпринимала достаточных мер для исправления поведения ученика.

Затем появилась информация, что пермский подросток и учительница, на которую он напал около школы, давно конфликтовали. 17-летний юноша учился по упрощенной программе.