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11 июня 2026 в 13:27

СК взялся за трагедию с разбойным нападением в Подмосковье

СК возбудил дело после разбойного нападения в частном доме в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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СК возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения подростка-иностранца на частный дом в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области. В результате погиб мужчина в возрасте 56 лет.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан 16-летний иностранный гражданин, подозреваемый в убийстве 56-летнего мужчины и покушении на убийство его 13-летнего сына, — уточнили в СК.

Ранее иностранец проник в частный дом в деревне Терновка под Наро-Фоминском в Московском и напал с ножом на хозяина жилища и его сына. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Пострадавшего подростка с множественными колотыми ранениями доставили в больницу.

До этого мужчина из Красноярского края расстрелял из охотничьего ружья компанию. По данным следствия, он открыл стрельбу в поселке Канифольный после конфликта из-за громкой музыки. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

До этого мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. Москвичку нашли с признаками удушения в жилом доме на улице Алтайской.

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