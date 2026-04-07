Жительница Добрянки рассказала о школьнике, зарезавшем свою учительницу

Напавший с ножом на преподавателя в Пермском крае подросток рос в неблагополучной семье, заявила NEWS.ru мать ученицы школы № 5 в Добрянке, где произошло убийство педагога. По ее словам, несмотря на многочисленные жалобы, учебное заведение никак серьезно не реагировало на поведение школьника.

Парень, совершивший нападение на учителя, неадекватный. Он агрессивный по отношению к педагогам и одноклассникам. Живет в неблагополучной семье и состоит на учете у психиатра. Но ничего с ним сделать не могли, поэтому ходил в обычную школу. Не так на него посмотри — начинает угрожать. То есть ему особо и причин не требовалось, чтобы начать с кем-то выяснять отношения. Все одноклассники и родители были от него не в восторге, но школа серьезно не реагировала. Могли поругать, если какой-то конфликт с учениками начинался, но он дальше продолжал учиться. И вот результат, — сказала мать ученицы.

По ее мнению, погибшая преподаватель не давала повода для агрессии. Женщина отметила, что учительница могла быть строгой, но буллинга или несправедливости с ее стороны не было.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу школьник из Пермского края мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.