07 апреля 2026 в 10:21

Жительница Добрянки рассказала о школьнике, зарезавшем свою учительницу

NEWS.ru: напавший на учителя в Прикамье школьник рос в неблагополучной семье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Напавший с ножом на преподавателя в Пермском крае подросток рос в неблагополучной семье, заявила NEWS.ru мать ученицы школы № 5 в Добрянке, где произошло убийство педагога. По ее словам, несмотря на многочисленные жалобы, учебное заведение никак серьезно не реагировало на поведение школьника.

Парень, совершивший нападение на учителя, неадекватный. Он агрессивный по отношению к педагогам и одноклассникам. Живет в неблагополучной семье и состоит на учете у психиатра. Но ничего с ним сделать не могли, поэтому ходил в обычную школу. Не так на него посмотри — начинает угрожать. То есть ему особо и причин не требовалось, чтобы начать с кем-то выяснять отношения. Все одноклассники и родители были от него не в восторге, но школа серьезно не реагировала. Могли поругать, если какой-то конфликт с учениками начинался, но он дальше продолжал учиться. И вот результат, — сказала мать ученицы.

По ее мнению, погибшая преподаватель не давала повода для агрессии. Женщина отметила, что учительница могла быть строгой, но буллинга или несправедливости с ее стороны не было.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу школьник из Пермского края мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.

Регионы
Пермский край
нападения
школьники
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Дмитриев оценил идею присоединения Канады к Евросоюзу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

