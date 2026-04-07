Обстановка у школы № 5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Олесю Багуту

Появились подробности отношений подростка и погибшей в Прикамье учительницы Подросток и педагог школы в пермской Добрянке находились в затяжном конфликте

Подросток и учительница, на которую он напал возле школы № 5 в городе Добрянке Пермского края, находились в затяжном конфликте, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, 17-летний подросток учился по упрощенной программе.

У них был затяжной конфликт с педагогом. По учебе были проблемы у парня, учился по упрощенной программе, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мать ученицы школы № 5 рассказала, что устроивший нападение подросток рос в неблагополучной семье. По ее словам, несмотря на многочисленные жалобы, учебное заведение никак серьезно не реагировало на поведение школьника.

До этого криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший с ножом на учительницу школьник мог состоять в запрещенных экстремистских чатах. Он также посоветовал проверить интернет-запросы 17-летнего подростка.

Между тем одноклассники напавшего на учительницу в Пермском крае подчеркнули, что неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию. Подросток бился головой о стену, занимался неподобающими действиями прямо в школе, грубил преподавателям.