«Сделают козлом отпущения»: политолог предрек отставку главы Пентагона Политолог Дудаков: Хегсета могут отправить в отставку за провал операции в Иране

Ответственность за неудачную операцию против Ирана американские власти попытаются переложить на главу Пентагона Пита Хегсета, заявил РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт допустил, что министра отправят в отставку ближе к лету.

Я думаю, что как раз Хегсета, скорее всего, сделают козлом отпущения за все провалы в Иране и, может быть, ближе к лету этого года отправят в отставку, — сообщил эксперт.

По его словам, сам Хегсет понимает шаткость своего положения и пытается снять с себя вину. Комментируя сообщения о том, что военные опровергли заявления шефа Пентагона об обстоятельствах удара по базе в Кувейте, политолог отметил, что появляется все больше деталей о хаотичном планировании американской операции.

Ранее Дудаков выразил мнение, что демократы не пойдут навстречу президенту США Дональду Трампу и заблокируют выделение траншей на продолжение иранской войны даже в случае серьезных отставок в военном ведомстве, включая уход главы Пентагона. По его словам, эта стратегия уже была обкатана на Министерстве внутренней безопасности США, когда финансирование заморозили и лидера страны заставили уволить главу ведомства Кристи Ноэм.