Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:19

Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета

Политолог Дудаков: демократы не пойдут навстречу Трампу даже с отставкой Хегсета

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Демократы не пойдут навстречу президенту США Дональду Трампу и заблокируют выделение траншей на продолжение иранской войны даже в случае серьезных отставок в военном ведомстве, включая уход главы Пентагона Пита Хегсета, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, эта стратегия уже была обкатана на Министерстве внутренней безопасности США, когда финансирование заморозили, и лидера страны заставили уволить главу ведомства Кристи Ноэм.

Трампу до конца апреля нужно согласовать выделение военных траншей на продолжение иранской войны. Но демократы это будут блокировать, они станут требовать от президента, во-первых, сворачивания операции, и во-вторых, серьезных отставок в военном ведомстве, ухода того же Хегсета. У демпартии эта стратегия была обкатана на Министерстве внутренней безопасности, когда заблокировали финансирование структуры и заставили Трампа уволить Ноэм. Причем глава Белого дома сдал назад, а вот демократы как раз на уступки не пошли и не стали согласовывать выделение денег ведомству. Представители Демпартии США будут шантажировать американского лидера, блокировать выделение траншей на продолжение войны, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что демократы хотят добиться отставки Хегсета. Представитель партии от штата Аризона Яссамин Ансари внесет на рассмотрение статью об импичменте главы военного ведомства. Отставка Хегсета может быть связана с его участием в руководстве военной операцией США против Ирана.

США
Дональд Трамп
Пит Хегсет
Пентагон
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.