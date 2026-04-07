Демократы захотели объявить импичмент одному из министров США

Демократы хотят добиться отставки шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщил портал Axios. Представитель партии от штата Аризона Яссамин Ансари внесет на рассмотрение статью об импичменте главы военного ведомства.

Как отметил портал, отставка Хегсета может быть связана с его участием в руководстве военной операцией США против Ирана. Растущие издержки от нее ухудшают репутацию министра, считают журналисты.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пентагона после начала военной операции США и Израиля против Ирана утратили доверие к министру обороны. Особое недовольство вызвали его обращения к Богу с призывом обрушить гнев, а также заявления о необходимости жестких насильственных действий в Иране, прозвучавшие во время молитвенного собрания в Пентагоне.

До этого стало известно, что министр обороны США предпринимал попытки препятствовать карьерному росту десятков темнокожих офицеров и женщин в вооруженных силах страны. СМИ допускают, что внимание главы Пентагона к этим военнослужащим могло быть связано с их расовой принадлежностью.