Выросло число госпитализированных после массового отравления в Пятигорске После массового отравления в Пятигорске медики госпитализировали 50 человек

Количество человек, которые оказались в больнице после отравления в кафе Пятигорска, выросло до 50, сообщили ТАСС в Минздраве Ставропольского края. Ранее глава города Дмитрий Ворошилов рассказывал, что недомогание почувствовали 34 посетителя заведения.

На данный момент 50 человек госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее Ворошило заявил, что отравившиеся ели блюда из заведения «Мао Бао». По его словам, в больницах достаточно мест, чтобы принять всех пациентов.

После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей.

До этого семья из Москвы отравилась роллами почти за 4 тыс. рублей. Восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез. Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию почти на 1 млн рублей.