01 июня 2026 в 09:44

Выросло число госпитализированных после массового отравления в Пятигорске

Выросло число госпитализированных после массового отравления в Пятигорске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Количество человек, которые оказались в больнице после отравления в кафе Пятигорска, выросло до 50, сообщили ТАСС в Минздраве Ставропольского края. Ранее глава города Дмитрий Ворошилов рассказывал, что недомогание почувствовали 34 посетителя заведения.

На данный момент 50 человек госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее Ворошило заявил, что отравившиеся ели блюда из заведения «Мао Бао». По его словам, в больницах достаточно мест, чтобы принять всех пациентов.

После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей.

До этого семья из Москвы отравилась роллами почти за 4 тыс. рублей. Восьмилетнюю девочку госпитализировали, в ее анализах обнаружили сальмонеллез. Пострадавшие направили в адрес ресторана досудебную претензию почти на 1 млн рублей.

Пятигорск
отравления
Регионы
Здоровье
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
