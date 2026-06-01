Экс-сенатор хотел передать взятку через тайник в лесу

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник, размещенный посредником в лесополосе недалеко от колонии «Черный дельфин», сообщает РИА Новости. Отмечается, что речь шла о 2 млн рублей.

Действуя в качестве посредника в даче взятки должностным лицам УФСИН России <...> за совершение заведомо незаконных действий по поручению и в интересах Арашукова Р. Р., разместил тайник с денежными средствами в размере два миллиона рублей на участке местности возле зоны отдыха «Дубки», — указывается в материалах дела.

Бывший сенатор был приговорен к пожизненному заключению за организацию заказных убийств. Он также обвинен в создании организованного преступного сообщества.

Ранее стало известно, что Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.