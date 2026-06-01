ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 10:20

Экс-сенатор хотел передать взятку через тайник в лесу

Арашуков пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник в лесу

Рауф Арашуков Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник, размещенный посредником в лесополосе недалеко от колонии «Черный дельфин», сообщает РИА Новости. Отмечается, что речь шла о 2 млн рублей.

Действуя в качестве посредника в даче взятки должностным лицам УФСИН России <...> за совершение заведомо незаконных действий по поручению и в интересах Арашукова Р. Р., разместил тайник с денежными средствами в размере два миллиона рублей на участке местности возле зоны отдыха «Дубки», — указывается в материалах дела.

Бывший сенатор был приговорен к пожизненному заключению за организацию заказных убийств. Он также обвинен в создании организованного преступного сообщества.

Ранее стало известно, что Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

УФСИН
Рауф Арашуков
взятки
колонии
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.