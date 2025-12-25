Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:36

В Бурятии планируют построить суперколонию

В Улан-Удэ построят суперколонию на 3 тыс. человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Улан-Удэ намерены построить суперколонию для трех тысяч заключенных, сообщил порталу «Номер один» начальника бурятского УФСИН Максима Свися. По его словам, объект намерены возмести в период с 2031 по 2035 годы.

20 августа этого года вышло постановление правительства, оно находится в открытом доступе, мы вошли в федеральную целевую программу по этому направлению <…> Пока мы будем проводить проектно-изыскательские работы. Площадка утверждена, отведена, все необходимые процедуры мы сделали, — подчеркнул Свися.

По словам главы регионального УФСИН, планируется построить учреждение объединенного типа. Оно будет включать в себя следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режима, а также вспомогательные структуры.

