Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:07

Сотрудников колонии в Приамурье наказали за побег заключенного

Против сотрудников ИК-8 возбудили уголовное дело после побега заключенного

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии № 8, сообщила пресс-служба СК по региону. По версии следствия, их бездействие позволило осужденному совершить побег во время хозработ. Инцидент произошел в ноябре.

Сотрудники исправительной колонии вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории, после чего оставили их без надзора, — уточнили в ведомстве.

По версии прокуратуры, должностные лица оставили подопечных без надзора и проигнорировали требование о ежечасной проверке состава группы, чем воспользовался один из мужчин. Беглец был оперативно задержан в Ивановском муниципальном округе и возвращен в колонию. Теперь сотрудникам колонии грозит ответственность по статье 293 УК РФ, а сбежавшему — дополнительный срок, но теперь уже по статье 313 УК РФ.

Ранее полиция в Марий Эл задержала подростка, который сбежал из-под домашнего ареста, переодевшись в женскую одежду и надев парик. Экипаж дорожно-патрульной службы во время дежурства в пригороде обратил внимание на девушку, стоявшую на обочине трассы. Инспекторы решили проверить ее, и тогда переодетый подросток сам признался, что сбежал из дома.

Амурская область
побеги
заключенные
УФСИН
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.