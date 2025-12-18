Сотрудников колонии в Приамурье наказали за побег заключенного Против сотрудников ИК-8 возбудили уголовное дело после побега заключенного

Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии № 8, сообщила пресс-служба СК по региону. По версии следствия, их бездействие позволило осужденному совершить побег во время хозработ. Инцидент произошел в ноябре.

Сотрудники исправительной колонии вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории, после чего оставили их без надзора, — уточнили в ведомстве.

По версии прокуратуры, должностные лица оставили подопечных без надзора и проигнорировали требование о ежечасной проверке состава группы, чем воспользовался один из мужчин. Беглец был оперативно задержан в Ивановском муниципальном округе и возвращен в колонию. Теперь сотрудникам колонии грозит ответственность по статье 293 УК РФ, а сбежавшему — дополнительный срок, но теперь уже по статье 313 УК РФ.

