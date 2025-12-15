Подросток сумел сбежать из-под домашнего ареста благодаря парику

В Марий Эл правоохранители задержали подростка, который сбежал из-под домашнего ареста, переодевшись в женскую одежду и надев парик, сообщает пресс-служба МВД. Экипаж дорожно-патрульной службы во время дежурства в пригороде обратил внимание на девушку, стоявшую на обочине трассы. Полицейские не заметили на ее одежде световозвращающих элементов, которые должны обеспечивать видимость пешехода в темное время суток, поэтому остановились для проверки.

Внешность девушки вызвала у инспекторов подозрения, поскольку слишком явно проступали мужские черты лица и телосложения. В ходе разговора молодой человек признался, что находится под домашним арестом по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на избранную меру пресечения, он решил бежать из дома. Для маскировки подросток надел женскую одежду и парик и направлялся в один из районов республики.

Автоинспекторы оперативно доставили беглеца в отделение полиции, где его передали родителям. Поскольку подросток нарушил условия домашнего ареста, суд принял решение ужесточить меру пресечения.

Ранее в Воронеже подозреваемый сбежал из здания суда сразу после оглашения приговора. Мужчина, который до этого находился под подпиской о невыезде, скрылся с территории Центрального районного суда в тот момент, когда судья принял решение о заключении его под стражу. Инцидент произошел в ходе рассмотрения ходатайства следователей об ужесточении меры пресечения.