Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 00:39

Трамп заявил о задержании еще одного танкера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что очередной нефтяной танкер был задержан американскими властями в сотрудничестве с временным руководством Венесуэлы. По его словам, нефть будет продана.

Сегодня Соединенные Штаты в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. В настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках великой энергетической сделки, которую мы разработали для таких продаж, — добавил Трамп.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

До этого в Минтрансе РФ информировали, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

