17 марта 2026 в 17:24

«Боится всех»: политолог раскрыл, кто помимо Ирана охотится на Нетаньяху

Политолог Перенджиев: у Нетаньяху в Израиле есть внутренние враги

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран сразу после гибели аятоллы Али Хаменеи открыл охоту на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Однако политик боится не только внешних, но и внутренних врагов, уверен эксперт.

Наверняка в Израиле есть силы, которым не нравится, что Нетаньяху развязал войну и ракеты теперь летят по Тель-Авиву. Так что он теперь боится всех, — пояснил он.

При этом Перенджиев полагает, что тревогу у Нетаньяху могут вызывать и действия США. По его словам, прецедент с похищением главы Венесуэлы Николаса Мадуро мог заставить Нетаньяху насторожиться.

Случай с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро был знаменательным — показал, что лидера страны могут выкрасть и куда-то увезти. Возможно, официальная власть в США не способна на это в отношении премьера Израиля, но спецслужбы могут сделать что угодно — наступило такое время, когда в мировой политике хозяйничают именно они, — указал эксперт.

Ранее полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, где может скрываться Нетаньяху после ударов по территории Ирана. По его мнению, премьер мог спрятаться в одном из подземных бункеров в Израиле.

Израиль
Иран
Биньямин Нетаньяху
США
Кристина Воронина
