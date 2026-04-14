Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 10:48

Раскрыта судьба пострадавшей при нападении на челябинскую школу девочки

Здание Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Здание Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) Фото: Александр Кондратюк /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьницу, пострадавшую при нападении подростка на школу № 32 в Челябинске, выписали из больницы, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Она проходила лечение в Челябинской областной детской клинической больнице.

Девочка была выписана из стационара, — сказали в министерстве.

Инцидент произошел 26 марта. Тогда ее одноклассник, вооруженный сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком, выстрелил ей в лицо, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа, пытаясь скрыться. Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. В результате нападения также пострадала одна из учительниц.

Следователи возбудили три уголовных дела по данному факту. Речь идет о статьях о покушении на убийство двух или более лиц, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что причиной нападения школьника в Челябинске могли стать обострившиеся психические проблемы. Версия о влиянии запрещенных веществ маловероятна, поскольку такие факторы могли бы выявить в ходе соответствующих тестов.

Регионы
Челябинская область
школы
дети
нападения
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.