Раскрыта судьба пострадавшей при нападении на челябинскую школу девочки Пострадавшую при нападении на школу Челябинска девочку выписали из стационара

Школьницу, пострадавшую при нападении подростка на школу № 32 в Челябинске, выписали из больницы, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Она проходила лечение в Челябинской областной детской клинической больнице.

Девочка была выписана из стационара, — сказали в министерстве.

Инцидент произошел 26 марта. Тогда ее одноклассник, вооруженный сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком, выстрелил ей в лицо, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа, пытаясь скрыться. Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. В результате нападения также пострадала одна из учительниц.

Следователи возбудили три уголовных дела по данному факту. Речь идет о статьях о покушении на убийство двух или более лиц, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что причиной нападения школьника в Челябинске могли стать обострившиеся психические проблемы. Версия о влиянии запрещенных веществ маловероятна, поскольку такие факторы могли бы выявить в ходе соответствующих тестов.