Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака Минздрав Перми: пенсионерке потребовалась ампутация после нападения собаки

В Пермском крае пенсионерке потребовалась ампутация после нападения собаки, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. 89-летняя женщина пострадала в районе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». Сейчас состояние женщины улучшилось.

Женщина продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая получила тяжелые травмы 7 апреля и была доставлена в больницу. Отмечается, что напавшая собака не была бродячей.

Ранее депутат закса Петербурга Андрей Рябоконь рассказал, что в 2025 году собаки покусали более 5,9 тыс. жителей Северной столицы. По его словам, статистика учитывает только тех, кто обратился за медицинской помощью.