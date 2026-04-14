14 апреля 2026 в 17:19

Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения

Близкие люди часто не замечают опасных изменений в состоянии пожилого родственника, списывая их на дурной характер, замкнутость и возрастной кризис. Деменция начинается не с потери памяти, а с гораздо более неочевидных симптомов. Как распознать недуг, можно ли заранее позаботиться о благополучной старости — в материале NEWS.ru.

Какие виды деменции распространены в России

Наиболее распространенные виды деменции в России, как и во всем мире, — болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, рассказала NEWS.ru врач-невролог, реабилитолог Марина Аникина. На них приходится 60% всех видов заболевания, уточнила она.

По словам врача, средний возраст заболевших — от 65 лет и старше. Лобно-височная дегенерация начинается в 53–55 лет, однако ее могут выявить позднее.

«Там больше поведенческих нарушений. На ранних стадиях ее сложнее отделить от кризиса среднего возраста и плохого характера. По этой причине она очень долго остается недиагностированной, как у Брюса Уиллиса. Актер заболел в возрасте 53 лет, у него начались чудачества и сложности с восприятием информации. Только к 67 годам стало понятно, что это лобно-височная дегенерация», — сказала специалист.

Сосудистая деменция занимает второе-третье место в мире по распространенности. Болезнь часто выявляют после инсульта. Средний возраст начала заболевания — 70 лет, отметила невролог.

Какие существуют факторы риска деменции

У деменции есть ряд факторов риска, на которые невозможно повлиять, например, возраст, пол и наличие хронических заболеваний, сказала Аникина. По ее словам, ключевой фактор болезни Альцгеймера — женский пол и пожилой возраст. Риск заболеть увеличивается после достижения возраста 45 лет и растет с каждым годом, если не следить за своим здоровьем, предупредила врач.

«Безусловно, влияют сосудистые факторы риска и нарушения обмена веществ. Это атеросклероз, сахарный диабет, гормональная дисфункция щитовидной железы, а также возраст наступления менопаузы. Гормональная перестройка организма является стрессовым риск-фактором. На человека влияют питание, экология, социальная активность — коммуникация с людьми. Сюда не входят социальные сети и просмотры ленты или новостной повестки, телепередач и так далее», — пояснила специалист.

Как предотвратить деменцию

На некоторые факторы риска развития деменции можно влиять, отметила Аникина. По ее словам, нужно общаться с людьми и искать к ним подход. Кроме того, эффективно работает взаимодействие с домашними животными, потому что питомцы эмпатичны и вселяют в хозяев позитивный настрой.

Кроме того, в профилактике деменции важен режим физической активности и питания. Необходимо контролировать количество калорий и уменьшать долю углеводов в пище, сказала врач.

«В пожилом возрасте мы следим за тем, чтобы было достаточно белка. В зависимости от того, в каком состоянии находится желудочно-кишечный тракт, мы можем добавлять диетический белок, который продается в аптеках. Физическая активность очень важна. Мышечная масса является суммарным показателем здоровья и благополучия человека в возрасте старше 40 лет», — пояснила она.

Врач-невролог клиники «Будь Здоров» Галина Новоселова в беседе с NEWS.ru отметила, что примером сбалансированного питания может служить средиземноморская диета. Кроме того, большое значение имеет отказ от употребления алкоголя.

«Посещение выставок, театров, музеев, участие в образовательных программах, регулярная умственная активность, когнитивные тренинги, чтение книг, использование компьютера, социальная вовлеченность, игры и рукоделие уменьшают риск развития деменции в пожилом возрасте», — уточнила Новоселова.

Еще один вид необходимой профилактики — снижение уровня стресса, отметила Аникина. По ее словам, необходимо соблюдать ритм, в котором активность сменяется отдыхом, переключаться с интеллектуальной деятельности на рутину, и наоборот. Не менее важен режим сна, подчеркнула невролог.

«Во время сна очищается глимфатическая система. Во время глубокого сна она очищает мозг от токсинов и продуктов распада. Самое главное — во время сна мы теряем актуальность сиюминутных переживаний, то есть мозг очищается в полном объеме. Он оставляет важное, а неважное фильтрует. Поэтому глубокий сон играет большую роль, как и фазы, которые сопровождаются сновидениями. Для нас это внутренняя психотерапия», — отметила Аникина.

Она подчеркнула, что правильный образ жизни позволяет с высокой долей вероятности избежать деменции в пожилом возрасте. По словам врача, 90% деменций не являются наследственно обусловленными.

«Если мы четко контролируем давление, сахар, холестерин, занимаемся физической активностью, соблюдаем рацион, берем свое состояние и благополучие под контроль, то это означает, что у нас в разы сокращается риск возникновения деменции и остаются только возрастные риски», — сказала невролог.

В каком случае пожилому человеку нужно срочно идти к врачу

Эксперты рекомендуют обратиться к врачу в случае изменения настроения и психологического состояния у людей старше 60 лет, которые часто списывают на стресс и характер.

«Это эмоциональные проблемы: повышенная тревожность, раздражительность, низкий фон настроения, когда не хочется надевать одежду и выходить на улицу, а также длительная замкнутость. Отстраненность человека от социальной жизни также должна настораживать», — отметила Аникина.

Новоселова добавила, что нельзя игнорировать такие симптомы, как снижение памяти, неспособность к длительной концентрации внимания, нарушение речи, снижение инициативы и неспособность к переключению, а также нарушение ориентации во времени и пространстве. По словам врача, чем раньше начнется лечение, тем будет больше эффекта.

«Медики выделяют три основные степени тяжести деменции: легкую, средней тяжести и тяжелую. Если заболевание соответствует первой или началу второй фазы, то у врача есть возможность скорректировать течение заболевания, отсрочив наступление более поздних стадий. При этом заболевание может длиться годами», — пояснила Новоселова.

Она подчеркнула, что необходимо общаться с больным и вовлекать его в социальную жизнь. Несмотря на снижение памяти, замедленность мышления, нарушение других мозговых функций, пациент с деменцией, особенно легкой степени тяжести, способен к общению, восприятию информации и поддержанию беседы. Он нуждается во внимании родных и близких людей, добавила невролог.

Анна Акимова
А. Акимова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

